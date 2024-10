Vystrčil sa stal štvrtýkrát predsedom Senátu v ČR,nemal protikandidáta

Praha 30. októbra (TASR) - Miloš Vystrčil sa opäť stal predsedom Senátu a najvyšší post v hornej komore českého parlamentu obsadí štvrtýkrát po sebe. V stredu ho do funkcie zvolilo nové zloženie Senátu. Vystrčil získal 62 zo 79 odovzdaných hlasov, čo je o 11 menej než pred dvomi rokmi. Vo voľbe opäť nemal protikandidáta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vystrčil sa senátorom poďakoval za dôveru. "Budem sa snažiť vykonávať túto pozíciu, ako budem najlepšie vedieť," povedal bezprostredne po zvolení. Na sociálnej sieti X potom dodal, že verí v to, že Senát zostane verný slobode.



Na zasadnutí hornej komory parlamentu sa zúčastnil aj český premiér Petr Fiala. Podotkol, že to nie je obvyklé a že svojou prítomnosťou chcel dať Senátu najavo rešpekt. V prejave zdôraznil, že senátori by mali chrániť hodnoty, akými sú sloboda a demokracia, na ktorých stojí ČR. "Hodnoty, ktoré rozhodne nie sú samozrejmé, naopak, je potrebné o ne zvádzať neustály boj. Všade okolo nás vidíme, že ten súboj nie je vždy jednoduchý ani férový. Stratiť slobodu je bohužiaľ jednoduchšie, než si väčšina z nás pripúšťa a aj preto je zodpovednosť, ktorú ste prijali, naozaj mimoriadna," povedal Fiala.



V stredu sa koná prvé zasadnutie Senátu v novom zložení po nedávnych doplňovacích voľbách, na ktorom novozvolení senátori zložili svoj sľub. Okrem voľby nového vedenia horná komora českého parlamentu rozhoduje aj o zložení výborov a komisií.