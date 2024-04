Vystrčil: Štáty V4 kedysi v EÚ trucovali, ČR sa v tom zmenila

Praha 26. apríla (TASR) - Štáty Vyšehradskej štvorky (V4) sa v Európskej únii v minulosti správali nedospelo, zmeny v pripravovaných zákonoch si niekedy chceli "vytrucovať". Česko sa v tom zmenilo, stáva sa sebavedomým členom EÚ. Spravodajkyni TASR to povedal predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, podľa ktorého je pre ČR prínos zo vstupu do Únie nepomerne väčší ako to, čo sa Čechom možno nepáči.



"Vždy, keď k takejto veľkej zmene dochádza, prináša to dobré veci a pozitíva: vznikol nový veľký trh slobodných a demokratických štátov, voľný pohyb osôb, služieb, tovaru, kapitálu a informácií, čo je nesmierne dôležitá a potrebná vec na to, aby sa tieto krajiny mohli úspešne rozvíjať. Na druhej strane spolupráca vždy znamená, že čiastočne obmedzíte svoje ambície a prispôsobíte svoje rozhodovanie tomu, čo chcú niektorí iní," podotkol Vystrčil s tým, že prínos je však podľa neho "nepomerne väčší".



Pre štáty V4 bolo podľa neho v minulosti typické, že v niektorých otázkach "trucovali". "Niekedy sme sa správali trochu nedospelo. Nie ako plnoprávny člen, ktorý môže ovplyvňovať to, ako EÚ funguje, ale ako ten, ktorý sa v nejakom okamihu zatne a chce si niečo vytrucovať," povedal šéf českého Senátu. Česko sa v tom podľa neho zmenilo. "Už sme sa v tomto zmysle narovnali a stávame sa postupne sebavedomým členom, ktorý hovorí: 'Myslíme si, že veci by sa mali riešiť inak, než ako EÚ navrhuje'," vysvetlil.



Vystrčil hovoril aj o téme zavedenia eura v ČR, ktorú v novoročnom prejave nastolil český prezident Petr Pavel. Dôvodom, prečo ČR doteraz spoločnú európsku menu neprijala, je podľa neho to, že Česi sú na korunu citovo a symbolicky naviazaní a tiež to, že by štát musel spĺňať určité podmienky. Hoci k tomu už v minulosti došlo, vtedy podľa neho prijatiu európskej meny nenahrávala politická situácia. Aktuálna debata o tom, či krajina má alebo nemá euro prijať, je podľa neho predčasná.



Česko si v tomto podľa neho musí najskôr splniť "domáce úlohy" a potom môže začať diskusia, či je alebo nie je výhodné euro prijať. K nej podľa šéfa Senátu dôjde v kampani pred voľbami do Poslaneckej snemovne, ktorá bude aj o tom, ktoré strany euro chcú a ktoré nie. "Ak zvíťazia strany, ktoré majú vo svojom volebnom programe 'nechceme euro', tak sa tak stane. Pokiaľ nevyhrajú, tak sa tak nestane," myslí si Vystrčil. Odhaduje, že vôľa politických strán v Česku na prijatie eura rastie.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)