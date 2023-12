Vystrčil vyzval politikov a občanov,aby sa k sebe správali s rešpektom

Praha 18. decembra (TASR) - Neschopnosť politikov spolu komunikovať a dlhodobo tak riešiť problémy v spoločnosti môže viesť k oslabeniu demokracie. Vo svojom koncoročnom prejave to v pondelok povedal predseda českého Senátu Miloš Vystrčil. Zákonodarcov aj občanov ČR vyzval, aby sa k sebe správali slušne a s rešpektom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vystrčilovi podľa jeho slov prekáža, že politici postupne strácajú schopnosť sa spolu rozprávať. "Urputné trvanie na názoroch, neochota hľadať kompromisné riešenie, vzájomné osočovanie a neslušné správanie sú pri debatách politikov čoraz častejšie," povedal šéf Senátu.



Podobne nekonečné a nezmieriteľné debaty ako v Poslaneckej snemovni sa čoraz častejšie podľa neho odohrávajú aj medzi známymi či v rodinách. Považuje to za nebezpečný trend eskalácie politickej a spoločenskej nezmieriteľnosti. Dodal, že je to na úkor hľadania kompromisov a rozumných dlhodobo funkčných riešení.



"V demokracii by nemal nikto na úkor slabšieho bezohľadne využívať svoju prevahu. Rovnako by v demokracii nikto nemal za každú cenu bezohľadne blokovať riešenie, ktoré má podporu väčšiny," myslí si Vystrčil. Ak budú českí politici aj občania v tomto správaní pokračovať, rozvoj ČR sa podľa neho zastaví. Dôsledkom totiž bude rast nedôvery v parlamentný demokratický systém a neschopnosť politikov riešiť problémy.



Na tejto situácii podľa neho najviac získavajú populisti a extrémisti. Požiadal preto ľudí aj politikov, aby v tomto spôsobe správania nepokračovali. "Vyzývam všetkých zákonodarcov, aby sme sa k sebe správali vždy slušne a s rešpektom," vyhlásil šéf hornej komory českého parlamentu. Zákonodarcovia by podľa jeho slov mali pracovať v prospech občanov a mali by sa naučiť myslieť na dlhšie obdobie než na štyri roky.



Keďže sa český prezident Petr Pavel rozhodol vrátiť k tradícii novoročných prezidentských prejavov, ktorú prerušil Miloš Zeman svojimi vianočnými posolstvami, ostatní ústavní činitelia sa mu v termíne prispôsobili. Vystrčil si na svoj prejav zvolil 18. december preto, lebo pred 27 rokmi sa uskutočnila prvá schôdza českého Senátu. Premiér Petr Fiala k občanom prehovorí na Druhý sviatok vianočný.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)