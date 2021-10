Vystrčil: Video so Zemanom nezastaví konanie o zbavení právomocí

Praha 21. októbra (TASR) - Štvrtkové zverejnenie minulotýždňového videa s českým prezidentom Milošom Zemanom podpisujúcim zvolanie ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu nemení nič na tom, že Senát bude pokračovať v procese vyhlásenia Zemana za neschopného zastávať úrad. Vyplynulo to z vyjadrenia predsedu Senátu Miloša Vystrčila pre Českú televíziu.



"Ak nebudeme mať správu, z ktorej bude zrejmé, že pán prezident je schopný zastávať úrad, tak sa na to budeme sami pýtať. Podľa odpovede sa začiatkom novembra rozhodneme, či budeme hlasovať o tom, či má pán prezident odísť na maródku a jeho právomoci bude vykonávať premiér a predseda snemovne," povedal Vystrčil.



Ako ďalej uviedol, veci by pomohlo, keby prezidentská kancelária zverejnila "jasnú informáciu, či je prezident schopný výkonu funkcie". Toto vyhlásenie by sa pritom malo opierať o stanovisko lekárov.



Podpredseda Senátu Jiří Růžička (STAN) skonštatoval, že ak by bol Zeman s rozhodnutím Senátu nespokojný, môže sa obrátiť na Ústavný súd.



Predseda opozičnej strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura zase považuje video za dôkaz, že Zeman je schopný zastávať svoj úrad. "Ze záberov vyplýva, že v tejto chvíli je neprijateľné, aby bol prezident zbavený právomocí," zdôraznil Okamura.



Prezidentská kancelária zverejnila vo štvrtok videozáznam z minulotýždňovej návštevy predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka u Zemana v nemocnici. Zeman na zázname podpisuje dokument o zvolaní ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu na 8. novembra. Podľa vedúceho hradnej kancelárie Vratislava Mynářa rozhodol Zeman o zvolaní schôdze skôr, ako kancelária dostala informáciu o jeho práceneschopnosti.



"Pán prezident pri podpise listiny (o zvolaní novej snemovne na 8. novembra) vtipkoval, rozhodne nebol v tak zlom stave, ako sa písalo," komentoval stretnutie Vondráček. Toho k prezidentovi priviedol Mynář, ktorý už v tom čase bol oboznámený so stanoviskom lekárov ohľadom pracovnej neschopnosti prezidenta. Mynář však argumentoval, že rozhodnutie o zvolaní schôdze urobil Zeman už predtým.