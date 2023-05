Vystrčil vyzval na ochranu slobodných médií

Praha 5. mája (TASR) - Pražské povstanie a boj o Československý rozhlas sú správou o hrdinstve a tiež výzvou na ochranu slobodných médií. Počas hlavného pietneho aktu k 78. výročiu Pražského povstania to pred budovou Českého rozhlasu v Prahe povedal predseda Senátu Miloš Vystrčil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pražské povstanie je pre nás správou o hrdinstve našich predkov a o obetiach, ktoré sme boli ochotní priniesť, aby sme získali slobodu," uviedol Vystrčil. Je to tiež podľa neho memento a varovanie, čo všetko sa môže stať pri ustupovaní diktátorovi.



Predseda hornej komory parlamentu zároveň vyzval na ochranu slobodných, nezávislých a pluralitných médií. "Obraciam sa aj na médiá, aby si uvedomili, že toto je ich úloha," povedal s tým, že by mali chrániť demokraciu a slobodu, podobne ako v tom čase Československý rozhlas.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová zdôraznila, že ide o pripomienku hrdinstva ľudí, ktorí neváhali obetovať svoje životy za demokraciu a slobodu. Ich zásluhy na oslobodení Prahy podľa nej komunistický režim upozaďoval. "Boj za demokraciu a slobodu je trvalým procesom, ktorý sa týka každej generácie," dodala šéfka Snemovne.



Pražské povstanie bolo vyvrcholením májového povstania českého ľudu, ktoré spustili fámy o kapitulácii Nemecka. Tvrdo sa bojovalo najmä pred budovou rozhlasu, odkiaľ povstalci volali na pomoc spojencov a sovietske vojská. Počas necelých piatich dní počas bojov v Prahe zomrelo takmer 3000 ľudí.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)