Vystrčil zo svojej voľby zverejnil fotografiu a text #DyckyPavel

Telč 27. januára (TASR) - V piatok skoro večer odvolil v druhom kole českých prezidentských volieb aj predseda Senátu Miloš Vystrčil. Hlasoval v Telči na Vysočine, kde aj býva. Na Twitteri zverejnil fotografiu, ktorá ho zachytáva pri vhadzovaní volebného lístka do urny. Pridal stručný text: #DyckyPavel. Informuje o tom TASR.



V českých prezidentských voľbách tak odvolili už všetci najvyšší ústavní činitelia. Odchádzajúci prezident Miloš Zeman pri urne na základnej škole v Lánoch naznačil, že volil expremiéra Andreja Babiša a vyzval na to aj voličov, ktorí dali hlas jemu pred piatimi rokmi.



Premiér Petr Fiala po hlasovaní v Brne vyjadril podporu bývalému predsedovi Vojenského výboru NATO generálovi Petrovi Pavlovi.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová spravodajkyni TASR po volebnom akte v Prahe povedala, že iba jeden z dvoch finalistov prezidentských volieb dokáže spoločnosť upokojiť, motivovať a dodať jej odvahu. Svojho favorita priamo nemenovala, avšak už predtým sa prihlásila k podpore Petra Pavla.



Hlasovať v českých prezidentských voľbách sa môže v piatok do 22.00 h, volebné miestnosti sa opätovne otvoria v sobotu o 8.00 h. Voliči si budú môcť vybrať svojho favorita do 14.00 h.