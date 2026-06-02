Vystrčila na Taiwane vyznamenali, Čína jeho cestu kritizuje
Autor TASR
Praha/Tchaj-pej 2. júna (TASR) - Predsedu Senátu českého parlamentu Miloša Vystrčila počas druhého dňa jeho návštevy na Taiwane vyznamenali za zásluhy o rozvoj vzájomných vzťahov medzi ČR a Taiwanom. Rad priaznivých oblakov mu v utorok odovzdal taiwanský prezident Laj Čching-te. Vystrčil na ostrov odcestoval napriek kritike Číny, ale aj českej vlády, ktorá mu odmietla poskytnúť vládne lietadlo, informuje spravodajkyňa TASR.
„Tvárou v tvár nastupujúcemu autoritárstvu vo svete si Taiwan aj ČR dobre uvedomujú hodnotu slobody, pretože oba národy prešli dlhými obdobiami totalitnej nadvlády. Vieme, že sloboda nie je samozrejmosťou, a sme ochotní spojiť sily a spolupracovať na obrane demokracie,“ citovala taiwanského prezidenta stanica ČT24. Vystrčil vyznamenanie vníma ako ocenenie celého českého Senátu, pretože ho podľa jeho slov v ceste na Taiwan a v rozvíjaní vzťahov s ním väčšina senátorov podporila.
Vyznamenanie v minulosti dostal in memoriam aj bývalý predseda českého Senátu Jaroslav Kubera, ktorý pred plánovanou návštevou ostrova zomrel, a tiež niekdajší československý prezident Edvard Beneš.
Vystrčil v utorok rokoval tiež s viacerými ministrami. Bývalý šéf taiwanskej diplomacie Joseph Wu ho na sociálnej sieti X nazval skutočnou ikonou taiwansko-českého partnerstva.
Proti ceste šéfa českého Senátu sa postavila Čína. Jej veľvyslanectvo v ČR na svojom webe uviedlo, že Vystrčil nerešpektoval postoj českej vlády a z dôvodu osobných záujmov trval na tom, že Taiwan opätovne navštívi. Prvýkrát bol na ostrove v roku 2020. Svojím rozhodnutím podľa ambasády závažne narušil štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny a závažne tiež porušil politický záväzok ČR voči princípu jednej Číny.
„Čínska strana to dôrazne odsudzuje a zároveň sa proti tomu stavia,“ uviedlo veľvyslanectvo a vyzvalo ČR, aby okamžite prijala účinné opatrenia na odstránenie „neblahých dôsledkov“, ktoré by podľa neho Vystrčilove konanie mohlo spôsobiť.
Kritiku Číny odmietajú ako Vystrčil, tak aj český prezident Petr Pavel. Ten nedávno vyhlásil, že Česko si nemôže nechať od Číny diktovať, s kým môže spolupracovať a s kým nie, lebo ako suverénna krajina tak môže robiť s kýmkoľvek uzná za vhodné. Vystrčil je presvedčený, že spolupráca ČR a Taiwanu je pre obe strany výhodná a podľa toho sa bude aj naďalej správať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
