< sekcia Zahraničie
Vystrčil: Szijjártó by mal vysvetliť kontakt s Lavrovom
Autor TASR
Praha 7. apríla (TASR) - Podľa predsedu Senátu českého parlamentu Miloša Vystrčila by šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó mal vysvetliť svoje kontakty s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a nie urážať českého prezidenta. Napísal to v utorok na sociálnej sieti X v reakcii na Szijjártóovu kauzu odpočúvaných telefonátov medzi ním a Lavrovom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ak sa niekto delí o citlivé informácie s Kremľom a po upozornení svoje konanie zakrýva slovnými útokmi, správa sa nanajvýš podozrivo a je pre nás bezpečnostným rizikom. Preto by mal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó primárne vysvetliť svoje kontakty s ruským ministrom Lavrovom a nie urážať nášho prezidenta,“ napísal Vystrčil.
Investigatívni novinári zo serverov The Insider, VSquare a ďalších médií pred dvomi týždňami zverejnili nahrávku, ktorá podľa nich zachytáva, ako šéf maďarskej diplomacie hovorí Lavrovovi, že urobí, čo bude môcť, aby zablokoval balík sankcií EÚ proti Rusku. V inej konverzácii podľa zistení investigatívcov sľúbil, že spolu so Slovenskom presadí, aby zo sankčného zoznamu EÚ bolo odstránené meno sestry ruského miliardára Ališera Usmanova.
Pavel na to reagoval slovami, že by ČR mala prehodnotiť vzťahy s Maďarskom vrátane toho, o aké informácie sa s ním bude deliť. V praktickej rovine by to podľa neho malo znamenať obmedzenie všetkých vzťahov so Szijjártóom, pretože je podľa jeho slov nedôveryhodný. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka vtedy uviedol, že názory prezidenta v tomto ohľade nepovažuje za relevantné, lebo zahraničnú politiku Česka určuje vláda a nie prezident.
Szijjártó minulý týždeň priznal, že komunikoval s ruskými predstaviteľmi v čase, keď ministri EÚ zvažovali nové sankcie voči Moskve. Uviedol, že ide o bežnú diplomatickú prax. Kritiku Pavla odmietol s tým, že by pri komentovaní odpočúvaných rozhovorov mal opatrnejšie voliť slová. Podľa neho by si mal Pavel uvedomiť, že ak by v roku 1989 nepadol komunistický režim, mohol skončiť ako špión Československa na Západe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
