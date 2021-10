Vystúpenie Poľska z EÚ je výmyslom opozície, tvrdí Kaczyňski

Semafor ukazuje červenú pred vlajkou Európskej únie pred sídlom Európskej únie v Bruseli 24. júna 2016, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 16. októbra (TASR) - Poľsko nemá v úmysle opustiť Európsku úniu, uviedol v sobotu šéf poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Správy o tzv. polexite označil za falošné (fake news), ktoré šíri opozícia. Informovala o tom agentúra PAP.Kaczyňski, ktorý je považovaný za najvplyvnejšieho poľského politika, povedal, že jeproti myšlienke vystúpenia Poľska z EÚ, hoci je za to, aby Poľsko zostalo suverénnou krajinou.Uviedol to v nadväznosti na kontroverzný verdikt poľského Ústavného súdu, ktorý vyvolal kritiku, že vládna strana PiS vedie krajinu k prípadnému odchodu z EÚ.Ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že niektoré články zmlúv s Európskou úniou nie sú v súlade s poľskou ústavou. Členstvo krajiny v EÚ a ratifikovanie príslušných zmlúv podľa súdu neznamená, že súdne orgány EÚ by mali mať zvrchovanú moc nad Poľskom.Pokiaľ ide o finančné prostriedky EÚ, ktoré má Poľsko dostať, podľa Kaczyňskéhododal v rozhovore pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM.Kritici tvrdia, že verdikt Ústavného súdu, kde je mnoho sudcov lojálnych úradujúcej vláde, je možné vnímať ako odmietnutie hodnôt EÚ a môže viesť k polexitu, teda nútenému odchodu Poľska z Únie. Varšava a Brusel sa sporia v súvislosti s reformou súdnictva, ktorú predstavila vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Brusel upozornil, že reforma ohrozuje demokraciu v krajine.