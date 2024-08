VYUŽIL NESPAVOSŤ: Vytvoril dva svetové rekordy v hraní videohier

New Jersey 13. augusta (TASR) – Američan z New Jersey využil svoju nespavosť na vytvorenie dvoch nových Guinessových svetových rekordov v hraní videohier. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



Justin O'Donnell je bývalý príslušník americkej námornej pechoty. MMORPG (online hra pre veľký počet hráčov s prvkami hrania rolí) World of Warcraft hral celkovo 78 hodín a 30 minút. Jeho herný maratón prekonal predchádzajúci rekord v dĺžke hrania tejto hry s hodnotou 59 hodín a 20 minút a zároveň sa stal najdlhším videoherným maratónom v hraní hry žánra MMORPG.



Počas pokusu o prekonanie rekordu mal každú hodinu povolenú päťminútovú prestávku, ktorú však namiesto spánku využíval na jedlo alebo hranie sa so psom. Herný maratón ukončil s nevyužitými 80 minútami oddychového času.



"Bol som fyzicky unavený, psychicky veľmi nie. Pri takom dlhom bdení netrpím mnohými problémami, ktoré sa zvyčajne vyskytujú, ako napríklad letargia alebo zvukové halucinácie. Niektorí ľudia začnú mať problém s artikuláciou, dokonca začnú pôsobiť opito – mne sa zvyčajne nič také nestáva," vyhlásil O'Donnell pre Guinessovu knihu rekordov.