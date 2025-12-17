< sekcia Zahraničie
Využitie zmrazených ruských aktív je na programe summitu EÚ v Bruseli
Najintenzívnejšie debaty sa vedú o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v hodnote 210 miliárd eur, ktorý podporuje EK aj nemecký kancelár Friedrich Merz.
Autor TASR
Brusel 17. decembra (TASR) - Využitie zmrazených ruských aktív na financovanie reparačnej pôžičky pre Ukrajinu je stále na programe štvrtkového summitu lídrov Európskej únie v Bruseli. Pre TASR a portál Politico to potvrdili viaceré diplomatické zdroje. Popreli tak predošlé tvrdenia maďarského premiéra Viktora Orbána.
Podľa servera atv.hu predseda maďarskej vlády vyhlásil, že Budapešť v rokovaniach pred summitom zvíťazila. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová podľa jeho slov oznámila, že otázka zmrazených ruských aktív nebude na programe.
Ústrednou témou decembrového zasadnutia lídrov EÚ v Bruseli bude zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na nasledujúce dva roky. Napriek intenzívnym rokovaniam sa členským štátom zatiaľ nepodarilo dosiahnuť zhodu na spôsobe financovania. Viacerí diplomati avizovali, že rokovanie potrvá dovtedy, kým sa túto otázku nepodarí vyriešiť.
Najintenzívnejšie debaty sa vedú o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v hodnote 210 miliárd eur, ktorý podporuje EK aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko túto iniciatívu odmieta pre obavy z možných odvetných krokov Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina týchto aktív. Kriticky sa k návrhu stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta. Napriek výhradám by mohol byť schválený kvalifikovanou väčšinou. Členské štáty sa však doteraz zdráhali postupovať proti postoju Belgicka v takejto citlivej otázke, hoci niektorí diplomati túto možnosť v krajnom prípade nevylúčili.
EK na začiatku mesiaca predstavila aj alternatívne riešenie v podobe pôžičky financovanej z rozpočtu EÚ. Únia by si v tomto prípade zabezpečila kapitál na finančných trhoch, pričom ako záruku by použila rozpočet EÚ. Tento variant si však vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov a viaceré z nich ho považujú za málo realistický.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
