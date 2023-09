Vývojári umožnili softvéru ChatGPT zbierať dáta priamo z internetu

San Francisco 28. septembra (TASR) - Softvér umelej inteligencie ChatGPT po novom dokáže zhromažďovať údaje priamo z internetu v reálnom čase. Oznámila to v stredu platforma OpenAI, ktorá tento softvér vyvíja, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Program ChatGPT doteraz odpovedal na otázky používateľov na základe rozsiahlej databázy, ktorá neobsahovala informácie z obdobia po septembri 2021.



"ChatGPT teraz dokáže prehliadať internet a poskytovať vám aktuálne informácie, doplnené o priame odkazy na zdroje," napísala spoločnosť OpenAI v príspevku na sociálnej sieti X. "(Softvér) už nie je obmedzený (iba) na údaje spred septembra 2021," dodala.



Uviedla tiež, že najnovšia funkcia umožní webovým stránkam kontrolovať, ako s nimi ChatGPT komunikuje.



Novinka s názvom "Browse with Bing" je zatiaľ vyhradená pre používateľov s predplatným, no platforma OpenAI tvrdí, že čoskoro bude dostupná pre všetkých používateľov.



Softvér ChatGPT bol pre verejnosť voľne sprístupnený vlani v novembri. Používateľov mimoriadne zaujal schopnosťou jasne odpovedať na zložité otázky, písať básne či prejsť vedomostným testom.