Vývojári vakcíny Sputnik V vyzývajú na zavedenie povinného očkovania

Moskva 10. novembra (TASR) - Vývojári ruskej vakcíny proti covidu Sputnik v stredu vyzvali ruské úrady, aby zaviedli povinné očkovanie proti koronavírusu. Šírenie nákazy v Rusku sa podľa nich podarí dostať pod kontrolu len v prípade, keby sa podarilo zaočkovať 70-75 percent obyvateľstva, píše agentúra AFP.



Ruská federácia v posledných týždňoch hlási rekordné prírastky nakazených a úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. V stredu denný prírastok úmrtí dosiahol nové maximum 1239 prípadov.



Záujem o očkovanie je však v Rusku nízky, plne zaočkovaných je zatiaľ len približne 34 percent obyvateľstva, a to aj napriek snahám Kremľa o zrýchlenie tempa vakcinácie. Vakcíny sú pritom pre Rusov dostupné od vlaňajšieho decembra.



"Očkovanie by malo byť povinné," uviedol v rozhovore pre oficiálny denník ruskej vlády Rossijskaja gazeta mikrobiológ Alexandr Gincburg, riaditeľ moskovského Gamalejovho výskumného centra, v ktorom vyvinuli vakcínu Sputnik V.



Podľa jeho slov treba presviedčať ľudí vrátane detí, aby sa nechali zaočkovať proti covidu. Uviedol pritom, že sa už testuje vakcína aj vo forme nosového spreja, aj verzia očkovacej látky určená pre deti.



K možnosti zavedenia povinného očkovania sa v stredu vyjadril aj člen hornej komory ruského parlamentu Andrej Klišas, ktorý je predsedom jej ústavného výboru. Podľa neho by takýto krok nebol v rozpore s ústavou Ruskej federácie, ale musel by prejsť schvaľovacím procesom na pôde parlamentu.



Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško zase varoval, že lekári, ktorí odhovárajú svojich pacientov od očkovania, by mohli čeliť právnym dôsledkom. Podľa neho je takéto konanie lekárov "veľmi nepatričné". Reagoval tak na správy o antivaxerských postojoch, ktoré zastávajú mnohí lekári a iní zdravotníci po celej krajine.



Očkovaciu povinnosť už zaviedli napríklad v druhom najväčšom ruskom meste Petrohrad, kde sa proti covidu musia nechať kompletne zaočkovať ľudia nad 60 rokov, osoby trpiace chronickými ochoreniami, zamestnanci pracujúci na miestnom letisku a v prístavoch, ako aj študenti vysokých škôl a žiaci odborných učilíšť vo veku nad 18 rokov, informoval spravodajský server Meduza.



Ruské ministerstvo zdravotníctva zaregistrovalo Sputnik V už v auguste roku 2020. Išlo o vôbec prvú schválenú vakcínu na svete proti chorobe COVID-19. Používanie Sputnika V bolo odvtedy schválené už v približne 70 krajinách sveta. V Rusku si pandémia vyžiadala už takmer 450.000 obetí, čo je najvyšší počet spomedzi európskych krajín.