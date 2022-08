Vyvrátil tvrdenia o zbraniach hromadného ničenia v Iraku. Zomrel D.Kay

Washington 23. augusta (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel na rakovinu zbrojný inšpektor David Kay, ktorý v roku 2003 viedol v Iraku inšpekciu americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) so záverom, že režim Saddáma Husajna nemal zbrane hromadného ničenia. Kay zomrel ešte 13. augusta vo svojom dome v americkom Ocean View, informoval denník The Washington Post, z ktorého čerpala TASR.



Po prvej vojne v Perzskom zálive pôsobil v Iraku ako hlavný zbrojný inšpektor OSN a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Tímy OSN v 90. rokoch minulého storočia napokon zničili iracké zbrane hromadného ničenia a zastavili programy na ich vývoj. Husajn však medzinárodných inšpektorov v roku 1998 vykázal z Iraku a po útokoch na Spojené štáty 11. septembra 2001 americká vláda označila Irak za hrozbu pre Spojené štáty.



Po americkej invázii v marci 2003 a rýchlom zvrhnutí Husajnovho režimu vybrala CIA Kaya, aby viedol tím, ktorého úlohou bolo nájsť v Iraku zbrane hromadného ničenia. Kay na mieste zakrátko zistil, že v Iraku žiadne takéto zbrane neboli. CIA s jeho závermi nesúhlasila, a tak sa v januári 2004 rozhodol odísť z tohto postu.



Krátko nato si ho zavolal do Bieleho domu vtedajší americký prezident George W. Bush. Kay mu povedal, že aj keď sa v Iraku nenašli zbrane hromadného ničenia, inváziu schvaľuje, lebo oslobodila Iračanov od tyranského režimu. Americkí predstavitelia však odmietali Kayove závery o zbraniach hromadného ničenia s tým, že Husajn ich zrejme z krajiny vyviezol.



Kritike v súvislosti s neexistenciou zbraní hromadného ničenia v Iraku – ktoré boli hlavným dôvodom invázie – čelil aj britský premiér Tony Blair. Následne ustanovená britská komisia vedená lordom Robinom Butlerom zistila, že západné spravodajské služby sa príliš opierali o tvrdenia irackých disidentov a o irackých zbraniach hromadného ničenia mali nespoľahlivé informácie.



Jedným z kľúčových svedkov bol istý iracký prebehlík, ktorého tvrdenia boli krátko pred inváziou podkladom kľúčového prejavu vtedajšieho amerického ministra zahraničných vecí Colina Powella pred Bezpečnostnou radou OSN o údajnom zakázanom biologickom programe v Iraku. Ako napísal neskôr v knihe o tomto svedkovi novinár Bob Drogin, Kay po invázii strávil v Iraku niekoľko mesiacov hľadaním dôkazov pre tieto tvrdenia, aby napokon zistil, že boli vymyslené.