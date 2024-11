Vyzliekla sa na protest proti obťažovaniu. Študentku zadržali

Teherán 3. novembra (TASR) - Iránske úrady zadržali v sobotu študentku po tom, ako pred univerzitou v Teheráne zorganizovala samostatný protest proti obťažovaniu a vyzliekla sa do spodnej bielizne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ženu obťažovali na Teheránskej islamskej Azadovej univerzite príslušníci polovojenských provládnych milícií Basídž, ktorí jej roztrhali šatku a oblečenie, uviedli viaceré médiá mimo Iránu.



Študentka sa následne na protest vyzliekla a sadla si pred univerzitu len v spodnej bielizni a potom sa prechádzala po ulici.



Podľa pravidiel obliekania v Iráne, musia ženy na verejnosti nosiť voľné oblečenie a šatku, pripomína AFP.



Video protestujúcej študentky zdieľali na sociálnych sieťach a zábery zverejnili aj viaceré médiá či ľudskoprávna skupina Amnesty International. Na inom videu je zachytené, ako neznámi muži nakladajú študentku do auta a vezú ju na nešpecifikované miesto. Študentku počas zatýkania údajne zbili.



Ľudskoprávna skupina Amnesty International vyzvala iránske autority na okamžité prepustenie študentky. "Až do jej prepustenia ju musia úrady chrániť pred mučením a ďalším zlým zaobchádzaním a zabezpečiť jej prístup k rodine a advokátovi," uviedla skupina. Dodala, že obvinenia z bitia a sexuálneho násilia študentke počas zatýkania si vyžadujú nezávislé a nestranné vyšetrovanie.



Iránska tlačová agentúra Fars potvrdila správy o incidente a zverejnila rozmazanú fotografiu študentky. Agentúra ďalej dodala, že študentka bola počas vyučovania nevhodné oblečená a vyzliekla sa po tom, ako ju ochranka upozornila, aby dodržiavala pravidlá obliekania. Fars poprela správy o tom, že bolo konanie ochranky agresívne.