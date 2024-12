Vyznamenania Kennedyho centra dostali Raittová, Coppola či Sandoval

Washington 9. decembra (TASR) - Speváčka a skladateľka Bonnie Raittová, režisér Francis Ford Coppola, jazzový hudobník Arturo Sandoval a rocková skupina Grateful Dead v nedeľu získali Vyznamenania Kennedyho centra vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Kennedyho centrum ocenilo aj harlemské divadlo The Apollo, čo je prvý raz, čo inštitúcia získala toto najvyššie ocenenie v USA za úspechy v oblasti umenia.



Publikum búrlivým potleskom ocenilo slová prezidenta Joea Bidena, že umelci využívajú svoj talent na to, aby "slobodne a bez strachu vyzývali moc". Odchádzajúci prezident sa na tomto podujatí zúčastňoval každý rok počas svojho funkčného obdobia. Jeho predchodca a novozvolený prezident Donald Trump na ňom počas prvého funkčného obdobia nikdy nebol.



Ako prvá odznela pocta Raittovej, ktorá získala 13 cien Grammy a v roku 2000 ju uviedli do Rockandrollovej siene slávy.



"Je to jej stará duša, ktorá nás jednoducho uchvátila," povedala herečka Julia Louisová-Dreyfusová pred vystúpením Davea Matthewsa a Emmylou Harrisovej, ktorí predniesli Raittovej skladbu "Angel from Montgomery". Jej ďalšiu pieseň "I Can't Make You Love Me" interpretovala Brandi Carlileová s klavírnym sprievodom speváčky Sheryl Crowovej.



Nasledovala pocta jazzovému trubkárovi, klaviristovi a skladateľovi Sandovalovi, ktorý do Spojených štátov emigroval z Kuby. "Si majster trúbky," povedal mu hudobník Chris Botti z pódia pred vystúpením s piesňou "Smile".



Herec a komik Dave Chappelle pri predstavovaní divadla The Apollo porozprával publiku vlastný príbeh, ako tam ako tínedžer debutoval. Svoju kariéru tam odštartovali aj černošskí interpreti ako Ella Fitzgeraldová, James Brown a Gladys Knightová. Herečka a speváčka Queen Latifah povedala, že sa tu "zrodili niekoľkí z najväčších umelcov všetkých čias".



Množstvo hollywoodskych hviezd potom oslávilo Coppolu, päťnásobného držiteľa Oscara a režiséra filmov "Krstný otec", "Krstný otec - časť II" či "Apokalypsa". "Jeho filmy môžu byť náročné, ale potom sú v okamihu uznané ako klasika," povedal herec Robert De Niro.



Interpreti ako Dave Matthews, Maggie Rogersová a Derek Trucks na záver podujatia vzdali poctu skupine Grateful Dead. "Je to naozaj magické. Je úžasné, že sme skutočne tu. A duch hudby tu prevláda. Stále žije," povedal pred podujatím člen skupiny Mickey Hart.