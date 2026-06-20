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Vyznamenanie vráti Poľsku aj šéf prezidentskej kancelárie Budanov
Budanov sa vyznamenania vzdá v reakcii na rozhodnutie poľského prezidenta Karola Nawrockého.
Autor TASR
Kyjev 20. júna (TASR) - Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov v sobotu na platforme Telegram napísal, že sa rozhodol nasledovať príklad šéfa diplomacie svojej krajiny Andrija Sybihu a vzdá sa Dôstojníckeho kríža Radu za zásluhy Poľskej republiky, ktorý mu bol udelený minulý rok. Tento krok súvisí s aktuálne prebiehajúcim historickým sporom medzi Poľskom a Ukrajinou, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Budanov sa vyznamenania vzdá v reakcii na rozhodnutie poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý sa rozhodol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Nawrocki tak reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha odsúdil rozhodnutie Nawrockého a oznámil, že vráti svoje vyznamenanie, ktoré mu udelilo Poľsko.
Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny. V piatok Nawrocki povedal, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta zasahuje do ukrajinsko-poľského priateľstva, ktoré je budované dlhé roky
Budanov vo svojom príspevku označil konanie poľského prezidenta Nawrockého za „nepriateľské gesto voči ukrajinskému ľudu a dar pre agresorské Rusko“.
Poľský premiér Donald Tusk predtým v tejto súvislosti vyzval oboch prezidentov k maximálnej zdržanlivosti, pripomína DPA. „Konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou je zdrojom radosti pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina a šokom pre našich spojencov,“ napísal Tusk v piatok na sociálnej sieti X.
Spor eskaloval necelý týždeň pred dôležitou konferenciou o obnove Ukrajiny, ktorá sa má konať v poľskom prístavnom meste Gdansk. Prezident Zelenskyj dostal v roku 2023 najvyššie poľské štátne vyznamenanie od Nawrockého predchodcu Andrzeja Dudu. Ocenenie malo vtedy podčiarknuť hlboké priateľstvo medzi Poľskom a Ukrajinou v ich spoločnom boji proti ruskej agresii.
Budanov sa vyznamenania vzdá v reakcii na rozhodnutie poľského prezidenta Karola Nawrockého, ktorý sa rozhodol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Nawrocki tak reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha odsúdil rozhodnutie Nawrockého a oznámil, že vráti svoje vyznamenanie, ktoré mu udelilo Poľsko.
Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny. V piatok Nawrocki povedal, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta zasahuje do ukrajinsko-poľského priateľstva, ktoré je budované dlhé roky
Budanov vo svojom príspevku označil konanie poľského prezidenta Nawrockého za „nepriateľské gesto voči ukrajinskému ľudu a dar pre agresorské Rusko“.
Poľský premiér Donald Tusk predtým v tejto súvislosti vyzval oboch prezidentov k maximálnej zdržanlivosti, pripomína DPA. „Konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou je zdrojom radosti pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina a šokom pre našich spojencov,“ napísal Tusk v piatok na sociálnej sieti X.
Spor eskaloval necelý týždeň pred dôležitou konferenciou o obnove Ukrajiny, ktorá sa má konať v poľskom prístavnom meste Gdansk. Prezident Zelenskyj dostal v roku 2023 najvyššie poľské štátne vyznamenanie od Nawrockého predchodcu Andrzeja Dudu. Ocenenie malo vtedy podčiarknuť hlboké priateľstvo medzi Poľskom a Ukrajinou v ich spoločnom boji proti ruskej agresii.