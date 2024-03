Výzvu na opatrenia pre digitálny trh v EÚ podpísalo 30 združení

Bratislava 6. marca (TASR) - Predstavitelia 30 európskych združení zo sektoru digitálnych technológií podpísali výzvu na prijatie opatrení pre jednotný digitálny trh do roku 2030. Najväčšími prekážkami rastu v Európe sú podľa nich okrem iného nadmerná regulácia či odlišné pravidlá v jednotlivých členských štátoch EÚ. Informovala o tom v stredu IT Asociácia Slovenska, ktorá patrí medzi signatárov výzvy.



Ak chcú digitálne spoločnosti zostať v EÚ, musia byť podľa signatárov výzvy pripravené na rýchlu expanziu. Dodali, že iba 10 zo 100 najväčších technologických spoločností podľa trhovej kapitalizácie a iba 8 % spoločností presahujúcich miliardovú hodnotu pochádza z EÚ.



Predstavitelia združenia identifikovali niekoľko oblastí, v ktorých je podľa nich potrebné konať okamžite. Podľa ich slov ide aj o vytvorenie skutočného trhu EÚ s rizikovým kapitálom, pomocou odstránenia byrokracie a s cieľom prilákať investorov a inovácie.



Rovnako aj o presadzovanie rastu spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou (AI) a investície jej rozvoja pre spoločenské dobro. "Taktiež aj o zabezpečenie súladu medzi aktom o AI a súčasnými právnymi predpismi. Európa môže byť majákom dôveryhodného rozvoja umelej inteligencie," uviedli združenia.



Potrebné je podľa nich stimulovať digitálnu transformáciu tradičných priemyselných odvetví, a to vysvetlením pravidiel EÚ týkajúcich sa prístupu k údajom a ich zdieľania. Ako príklad uviedli zdravotné údaje.



"Treba okamžite posilniť digitálnu odolnosť Európy zabezpečením jednorazového podávania správ o kybernetickej bezpečnosti v členských štátoch a konsolidáciou riadenia EÚ, s cieľom zvýšenia počtu expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti," dodali združenia.



Medzi ich ďalšie identifikované opatrenia patria maximalizovanie príležitostí vyplývajúcich z novej technológie 6G, zmenenie poskytovania verejných služieb prostredníctvom digitalizácie, ako aj zjednodušenie prijímania zamestnancov v rámci EÚ a zahraničia.



"Ako signatári tejto výzvy sme pripravení podporiť EÚ a členské štáty v identifikácii a riešení všetkých obmedzení, ktoré európskym spoločnostiam bránia v hospodárskom raste a rozvoji. Iba tak sa nám podarí zabrániť ich odchodu z EÚ a využiť silu jednotného trhu naplno," uzavreli.