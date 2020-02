Výzvu na prepustenie Assangea podpísalo viac ako 130 osobností

Berlín 6. februára (TASR) - Berlín 6. februára (TASR) - Viac než 130 osobností - politikov, umelcov a novinárov - vyzvalo vo štvrtok britské úrady, aby prepustili väzneného zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea. Svoju výzvy zverejnili v nemeckom denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Austrálčana Juliana Assangea v súčasnosti zadržiavajú v Británii vo vydávacej väzbe. Čaká tam na verdikt britského súdu, ktorý rozhoduje o žiadosti o jeho vydanie do USA.



Signatári výzvy zdôraznili, že Assange je vo väzbe izolovaný, sledovaný a vystavovaný "zbytočne zaťažujúcim podmienkam", ktoré "môžu dokonca ohroziť jeho život". Svoje podpisy pod apel pripojili napríklad bývalý minister zahraničných vecí Nemecka Sigmar Gabriel či nemecký spisovateľ Navid Kehrmani.



Assange (48) sa nachádza vo väzbe v Londýne a podľa všetkého nie je v dobrom zdravotnom stave, pripomína webová stránka nemeckej rozhlasovej stanice SWR. Za prepustenie Assangea bojuje aj osobitný spravodajca OSN pre problematiku mučenia Nils Melzer, ktorý tvrdí, že je dlhodobo vystavený "psychologickému mučeniu".



Assangea zadržali v Británii v apríli 2019. Dovtedy žil takmer sedem rokov na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, čím chcel zabrániť svojmu možnému vydaniu do USA.



Spojené štáty požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. V prípade usvedčenia môže stráviť za mrežami aj niekoľko desaťročí.