O nástupcovi Ruska v Rade OSN pre ľudské práva budú hlasovať 11. mája

New York 28. apríla (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) bude 11. mája hlasovať o tom, ktorá krajina nahradí Rusko v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC). TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AP.



Hovorkyňa predsedu VZ OSN Paulina Kubiaková vo štvrtok oznámila, že jedinou kandidátskou krajinou do tejto 47-člennej rady je Česká republika. Kreslá v tejto rade so sídlom v Ženeve sú rozdelené podľa regiónov OSN a náhradou Ruska musí byť východoeurópska krajina, píše AP.



VZ OSN začiatkom apríla schválilo rezolúciu, ktorou pozastavilo Rusku členstvo v UNHCR. Návrh rezolúcie bol vypracovaný po obvineniach, že ruskí vojaci zámerne vraždili civilistov v ukrajinskom meste Buča.



Námestník ruského veľvyslanca pri OSN po pozastavení členstva svojej krajiny povedal, že Rusko sa z UNHCR stiahlo ešte pred hlasovaním. Hovorca Rady pre ľudské práva Rolando Gómez povedal, že Rusko sa týmto krokom vyhlo tomu, aby prišlo o štatút pozorovateľskej krajiny.