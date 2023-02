VZ OSN budúci týždeň hlasuje o návrhu rezolúcie o mieri na Ukrajine

New York 16. februára (TASR) - Členské štáty Valného zhromaždenia OSN dostali v stredu návrh rezolúcie zdôrazňujúcej potrebu mieru zabezpečujúceho "suverenitu, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny", o ktorom budú hlasovať budúci štvrtok. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



Ukrajina a jej spojenci dúfajú, že sa im takmer rok od vypuknutia vojny prostredníctvom ďalšej rezolúcie podarí prehĺbiť diplomatickú izoláciu Ruska.



Veľvyslanec EÚ pri OSN Olof Skoog uviedol, že počíta so "širokou podporou" členských štátov. "Nerozhoduje sa len o osude Ukrajiny, ale ide o rešpektovanie nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti každého štátu," zdôraznil.



Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij návrh tohto uznesenia odmietol komentovať.



V návrhu rezolúcie sa uvádza, že všetky krajiny by sa mali zdržať "ohrozovania alebo použitia sily voči územnej celistvosti či politickej nezávislosti akéhokoľvek štátu".



Návrh rezolúcie je menej podrobný než desaťbodový mierový plán, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil na novembrovom summite skupiny G20. Nezahŕňa napríklad Zelenského požiadavku vytvorenia špeciálneho vojenského tribunálu na stíhanie ruských vojnových zločinov, približuje AP.



V texte sa však spomína, že vyvodenie zodpovednosti za závažné zločiny spáchané na Ukrajine je potrebné zaistiť prostredníctvom "spravodlivého a nezávislého vyšetrovania a stíhania na štátnej i medzinárodnej úrovni".



Členmi VZ OSN, ktorého rezolúcie nie sú právne záväzné, je 193 krajín. Ani jedna krajina tam však nemá právo veta, na rozdiel od Bezpečnostnej rady OSN, ktorú paralyzuje Rusko. BR OSN má desať volených nestálych členov a päť stálych členov s právom veta. Moskva preto môže ako stály člen blokovať akýkoľvek postup proti svojej vojenskej intervencii na Ukrajine.