VZ OSN odsúdilo ruskú nelegálnu anexiu štyroch ukrajinských regiónov

New York 13. októbra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) odsúdilo v stredu drvivou väčšinou ruský "pokus o nelegálnu anexiu" štyroch čiastočne okupovaných ukrajinských regiónov a vyzvalo všetky krajiny sveta, aby tento krok neuznali. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Za rezolúciu, ktorá taktiež potvrdzuje suverenitu, nezávislosť, jednotu a teritoriálnu celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, hlasovali tri štvrtiny zo 193 členov VZ OSN, teda 143 krajín. Proti hlasovalo päť krajín – Rusko, Sýria, Bielorusko, Severná Kórea a Nikaragua – a 35 vrátane Číny, Indie a Pakistanu sa hlasovania zdržalo.



"Je to úžasné," reagoval na výsledky hlasovania ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia, ktorý stál po boku americkej veľvyslankyne pri OSN Linde Thomasovej Greenfieldovej. Tá uviedla, že hlasovanie ukazuje, že Rusko nemôže zastrašiť svet.



"Dnes Rusko napadlo Ukrajinu, no zajtra môže byť narušené územie akejkoľvek inej krajiny," uviedla Thomasová Greenfieldová s tým, že "svet nebude tolerovať násilné zabratie susedného územia".



Rezolúcia ďalej vyzýva všetky agentúry OSN a medzinárodné agentúry, aby neuznali akékoľvek zmeny hraníc, ktoré ohlási Rusko, a žiada od Moskvy, aby svoje rozhodnutie ohľadom anexie zmenila.



Rezolúcia nie je záväzná, no poskytuje možnosť vytvoriť si predstavu o prístupe medzinárodného spoločenstva k Rusku a jeho prebiehajúcej vojenskej invázii na Ukrajinu, analyzuje DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal minulý týždeň dokumenty o pričlenení štyroch ukrajinských oblastí – Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej – k Rusku. Ide o krok, ktorým šéf Kremľa zavŕšil oficiálnu anexiu ukrajinského územia, ktorá je však v rozpore s medzinárodným právom. Podpisu dokumentov predchádzali tzv. referendá o pripojení k Rusku, ktoré sa konali v spomínaných ukrajinských oblastiach.