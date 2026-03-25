VZ OSN označilo obchod s otrokmi za zločin proti ľudskosti
Autor TASR
New York 25. marca (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v stredu označilo historický transatlantický obchod s africkými otrokmi za „najzávažnejší zločin proti ľudskosti“ a vyzvala na poskytnutie reparácií ako „konkrétny krok k náprave historických krívd“. Slovensko sa hlasovania zdržalo podobne ako ďalšie západné štáty a členovia Európskej únie. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AP a AFP.
Členské štáty OSN v rezolúcii „odsúdili obchodovanie s africkými otrokmi a rasovo podmienené zotročovanie Afričanov, otroctvo a transatlantický obchod s otrokmi ako najneľudskejšiu a najtrvalejšiu nespravodlivosť voči ľudstvu“. Požadujú tiež „rýchle a bezodkladné vrátenie“ kultúrnych artefaktov – vrátane umeleckých diel, pamiatok, múzejných exponátov, dokumentov a národných archívov – do krajín pôvodu bez nároku na kompenzáciu.
Za rezolúciu hlasovalo 123 členských štátov OSN. Spojené štáty, Izrael a Argentína hlasovali proti a 52 ďalších členov sa zdržalo vrátane Spojeného kráľovstva a členských štátov EÚ. Rezolúcia VZ OSN, ktorú predložila Ghana, nie je záväzná.
„Dnes sa schádzame v úprimnej solidarite, aby sme potvrdili pravdu a vydali sa na cestu uzdravenia a nápravnej spravodlivosti,“ povedal pred hlasovaním ghanský prezident John Dramani Mahama. „Prijatie tejto rezolúcie slúži ako záruka proti zabudnutiu. Nech je zaznamenané, že keď nás história zavolala, urobili sme to, čo bolo správne pre pamiatku miliónov ľudí, ktorí trpeli ponížením otroctva,“ deklaroval.
Rezolúcia vyzýva členské štáty OSN, aby začali rokovania o „nápravnej spravodlivosti vrátane úplného a formálneho ospravedlnenia, opatrení na navrátenie majetku, odškodnenia, rehabilitácie, záruk neopakovania, ako aj zmien v zákonoch, programoch a službách zameraných na riešenie rasizmu a systémovej diskriminácie“.
Chargé d'affaires britského stáleho zastúpenia pri OSN James Kariuki vyhlásil, že história otroctva a „jeho ničivé následky a dlhodobé dopady“ nesmú byť nikdy zabudnuté. Británia sa však spoločne s väčšinou západných štátov hlasovania zdržala.
Rezolúciu prijalo VZ OSN symbolicky 25. marca, ktorý je Medzinárodným dňom spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi. Pripomína sa od roku 2008 na pamiatku miliónov obetí, ktoré zomreli v 16. až 19. storočí v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu.
