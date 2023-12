OSN schválilo rezolúciu, ktorá žiada humanitárne prímerie v Pásme Gazy

New York 13. decembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) prijalo v utorok drvivou väčšinou rezolúciu žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v Pásme Gazy, kde pokračuje vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Na prijatie rezolúcie bola potrebná dvojtretinová väčšina. Hlasovalo za ňu 153 krajín, desať členov svetovej organizácie bolo proti vrátane USA a Izraela a 23 sa zdržali hlasovania.



Pre porovnanie, za rezolúciu z 27. októbra, ktorá vyzývala na "humanitárne prímerie vedúce k zastaveniu nepriateľských akcií", sa vyslovilo 120 krajín, 14 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania.



Rezolúcia vyjadruje "veľké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a utrpením palestínskeho civilného obyvateľstva" a uvádza, že Palestínčania a Izraelčania musia byť chránení v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Žiada tiež "okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, ako aj zabezpečenie humanitárneho prístupu" do Gazy.



Valné zhromaždenie OSN zasadlo v utorok v New Yorku na žiadosť arabských a moslimských štátov. O rezolúcii navrhujúcej okamžité prímerie hlasovala minulý piatok aj Bezpečnostná rada OSN. Spojené štáty, ktoré v konflikte v Pásme Gazy podporujú Izrael, však tento návrh vetovali.