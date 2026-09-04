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VZ OSN schválilo rezolúciu o zobrazení veľkosti kontinentov na mapách
Podľa šéfa togského rezortu diplomacie je rozšírenie Mercatorovej mapy dôsledkom koloniálnej minulosti.
Autor TASR
New York 4. septembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v piatok schválilo rezolúciu podporujúcu prechod od Mercatorovej mapovej projekcie zo 16. storočia k zobrazeniu sveta, ktoré vernejšie odráža skutočnú rozlohu kontinentov. Návrh predložilo Togo spolu s ďalšími africkými krajinami v rámci kampane Africkej únie zameranej na odstránenie skresleného zobrazenia Afriky na mapách. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Za návrh rezolúcie hlasovalo 164 krajín. Spojené štáty boli proti a ďalších šesť štátov: Estónsko, Gruzínsko, Litva, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina sa hlasovania zdržalo.
Mercatorova projekcia zväčšuje pevniny bližšie k pólom, takže napríklad Grónsko na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent je v skutočnosti asi 14-krát väčší.
„Spravodlivý svet sa začína spravodlivou mapou,“ vyhlásil pred hlasovaním minister zahraničných vecí Toga Robert Dussey.
Rezolúcia podporuje používanie projekcie Equal Earth, ktorá zachováva pomernú rozlohu kontinentov presnejšie. Nie je právne záväzná a nijako nespochybňuje využívanie Mercatorovej projekcie pri námornej a leteckej navigácii, na ktoré je podľa Toga naďalej vhodná.
Spojené štáty ako jediná krajina hlasovali proti. Ich veľvyslanec pri OSN vyhlásil, že Washington nepovažuje návrh za neutrálnu snahu odstrániť kartografické skreslenia, ale za súčasť širšej ideologickej agendy. Americká delegácia zároveň uviedla, že podobné rezolúcie odvádzajú pozornosť OSN od skutočných problémov medzinárodného mieru, prosperity a vzťahov medzi štátmi.
Dussey oznámil, že Togo chce do konca roka nahradiť Mercatorovu projekciu v školských učebniciach zemepisu a stať sa prvou krajinou, ktorá tak urobí. Zároveň plánuje presviedčať ďalšie vlády, školy, medzinárodné organizácie či technologické spoločnosti, aby začali využívať projekciu Equal Earth.
Podľa šéfa togského rezortu diplomacie je rozšírenie Mercatorovej mapy dôsledkom koloniálnej minulosti. Kampaň za prijatie novej projekcie označil za súčasť širšieho úsilia afrických štátov vyrovnať sa s dedičstvom kolonializmu, nie za útok na Európu alebo voči iným regiónom sveta.
Za návrh rezolúcie hlasovalo 164 krajín. Spojené štáty boli proti a ďalších šesť štátov: Estónsko, Gruzínsko, Litva, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina sa hlasovania zdržalo.
Mercatorova projekcia zväčšuje pevniny bližšie k pólom, takže napríklad Grónsko na nej pôsobí približne rovnako veľké ako Afrika, aj keď africký kontinent je v skutočnosti asi 14-krát väčší.
„Spravodlivý svet sa začína spravodlivou mapou,“ vyhlásil pred hlasovaním minister zahraničných vecí Toga Robert Dussey.
Rezolúcia podporuje používanie projekcie Equal Earth, ktorá zachováva pomernú rozlohu kontinentov presnejšie. Nie je právne záväzná a nijako nespochybňuje využívanie Mercatorovej projekcie pri námornej a leteckej navigácii, na ktoré je podľa Toga naďalej vhodná.
Spojené štáty ako jediná krajina hlasovali proti. Ich veľvyslanec pri OSN vyhlásil, že Washington nepovažuje návrh za neutrálnu snahu odstrániť kartografické skreslenia, ale za súčasť širšej ideologickej agendy. Americká delegácia zároveň uviedla, že podobné rezolúcie odvádzajú pozornosť OSN od skutočných problémov medzinárodného mieru, prosperity a vzťahov medzi štátmi.
Dussey oznámil, že Togo chce do konca roka nahradiť Mercatorovu projekciu v školských učebniciach zemepisu a stať sa prvou krajinou, ktorá tak urobí. Zároveň plánuje presviedčať ďalšie vlády, školy, medzinárodné organizácie či technologické spoločnosti, aby začali využívať projekciu Equal Earth.
Podľa šéfa togského rezortu diplomacie je rozšírenie Mercatorovej mapy dôsledkom koloniálnej minulosti. Kampaň za prijatie novej projekcie označil za súčasť širšieho úsilia afrických štátov vyrovnať sa s dedičstvom kolonializmu, nie za útok na Európu alebo voči iným regiónom sveta.