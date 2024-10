OSN vyzvalo USA na zrušenie ekonomického embarga voči Kube

New York 30. októbra (TASR) — Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v stredu drvivou väčšinou hlasov už po 32. raz schválilo rezolúciu vyzývajúcu Spojené štáty, aby zrušili ekonomické embargo, ktoré na Kubu uvalili v 60. rokoch 20. storočia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nezáväznú rezolúciu podporilo 187 krajín, proti boli len Spojené štáty a Izrael, Moldavsko sa zdržalo hlasovania.



Kubu v súčasnosti sužuje najhoršia hospodárska kríza za posledné desaťročia. Hlasovanie vo VZ OSN sa uskutočnilo necelý týždeň pred prezidentskými voľbami v USA, no demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová a republikánsky kandidát Donald Trump signalizovali, že nemajú záujem o zmenu politiky v tejto veci, píše Reuters.



Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez vo svojom prejave povedal, že opatrenie často označované ako obchodné embargo USA je v skutočnosti blokáda, pretože súbor zákonov a predpisov komplikuje finančné transakcie a nákup tovarov a služieb nielen z USA, ale aj z celého sveta.



"Blokáda Kuby je ekonomická, finančná a obchodná vojna, ktorá sa dá nazvať genocídou," povedal Rodríguez a obvinil amerických politikov, že zámerne podporujú utrpenie kubánskeho ľudu, aby si vynútili zmenu vlády.



Americký diplomat Paul Folmsbee v krátkom prejave po hlasovaní nespochybnil názor, že sankcie podkopávajú kubánsku ekonomiku, no uviedol, že ich cieľom je podpora ľudských práv a demokracie a USA robia výnimky z humanitárnych dôvodov.



Spojené štáty zaviedli prvé obmedzenia voči Kube v roku 1960 v reakcii na revolúciu vedenú Fidelom Castrom a s ňou spojené znárodnenie nehnuteľností patriacich americkým spoločnostiam i občanom. O dva roky neskôr embargo rozšírili.