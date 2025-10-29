< sekcia Zahraničie
VZ OSN znovu vyzvalo USA na zrušenie ekonomického embarga voči Kube
Nezáväznú rezolúciu podporilo 165 krajín, sedem bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania.
Autor TASR
New York 29. októbra (TASR) — Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v stredu drvivou väčšinou hlasov už po 33. raz schválilo rezolúciu vyzývajúcu Spojené štáty, aby zrušili ekonomické embargo, ktoré na Kubu uvalili v 60. rokoch 20. storočia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Nezáväznú rezolúciu podporilo 165 krajín, sedem bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Vlani rezolúciu podporilo 187 krajín, proti boli len Spojené štáty a Izrael, zdržalo sa Moldavsko. Tento rok medzi krajinami, ktoré hlasovali proti, boli aj Argentína, Ukrajina a Maďarsko.
V pondelkovom rozhovore pre agentúru AP kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez uviedol, že USA spustili nátlakovú kampaň s cieľom ovplyvniť hlasovanie. Zástupcovia niektorých krajín, najmä európskych, podľa neho tvrdili, že americké ministerstvo zahraničných vecí na nich tlačilo, aby hlasovali proti rezolúcii.
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v rozprave označil každoročné hlasovanie za „politické divadlo“ organizované Kubou, ktorej cieľom je „vykresliť sa ako obeť agresie“ a zároveň sa otvorene označovať za nepriateľa Spojených štátov.
Kubu od roku 2020 sužuje jedna z najhorších hospodárskych a energetických kríz v dejinách. Jej hrubý domáci produkt sa znížil a obyvatelia musia znášať opakované výpadky dodávok elektriny, nedostatok potravín a rastúcu infláciu. Státisíce Kubáncov emigrovali, mnohí do Spojených štátov.
Kubánski predstavitelia pripisujú ekonomické problémy opatreniam prijatým počas pandémie ochorenia COVID-19, sankciám USA a ďalším faktorom. Tamojšia vláda tvrdí, že Kuba prišla od marca 2024 do februára 2025 v dôsledku amerických sankcií o viac ako 7,5 miliardy dolárov, čo je o 49 percent viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Spojené štáty zaviedli prvé obmedzenia voči Kube v roku 1960 v reakcii na revolúciu vedenú Fidelom Castrom a s ňou spojené znárodnenie nehnuteľností patriacich americkým spoločnostiam i občanom. O dva roky neskôr embargo rozšírili.
V júli 2016 vtedajší kubánsky prezident Raúl Castro a vtedajší americký prezident Barack Obama oficiálne obnovili vzťahy oboch krajín. V tom istom roku sa USA prvýkrát zdržali hlasovania o rezolúcii VZ OSN vyzývajúcej na ukončenie embarga.
Obamov nástupca Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia ostro kritizoval stav ľudských práv na Kube a USA od roku 2017 začali opäť hlasovať proti rezolúcii.
