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VZ OSN zvolilo členov Bezpečnostnej rady na obdobie 2027 - 2028
Bezpečnostná rada OSN má 15 členov, z toho desať nestálych kresiel je vyhradených pre zástupcov regionálnych skupín členských krajín OSN.
Autor TASR
New York 3. júna (TASR) - Za nestálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na obdobie rokov 2027 - 2028 zvolilo v stredu Valné zhromaždenie OSN tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad a Tobago, Rakúsko, Portugalsko a Kirgizsko, informuje TASR.
Bezpečnostná rada OSN má 15 členov, z toho desať nestálych kresiel je vyhradených pre zástupcov regionálnych skupín členských krajín OSN. Stálymi členmi BR OSN s právom veta sú USA, Rusko, Čína, Francúzsko a Spojené kráľovstvo.
Valné zhromaždenie v stredu volilo piatich nestálych členov - jedného za Afriku, jedného za Áziu a Tichomorie, jedného za Latinskú Ameriku a Karibik a dvoch za západnú Európu a ďalšie.
Za región západná Európa a ďalšie kandidovali Rakúsko, Portugalsko a Nemecko, ktoré z trojice získalo najmenej hlasov. Za región Ázia a Tichomorie najskôr nezískali potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov Kirgizsko ani Filipíny a rozhodlo až štvrté hlasovanie.
Päť novozvolených nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN od 1. januára 2027 nahradí Pakistan, Somálsko, Grécko, Dánsko a Panamu.
Za nestáleho člena BR OSN pre obdobie 2028 – 2029 kandiduje aj SR. Voľby na tento post sa uskutočnia v roku 2027 v New Yorku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo februári vyhlásil, že kandidatúru Slovenska písomne podporilo už viac než 100 krajín.
Bezpečnostná rada OSN má 15 členov, z toho desať nestálych kresiel je vyhradených pre zástupcov regionálnych skupín členských krajín OSN. Stálymi členmi BR OSN s právom veta sú USA, Rusko, Čína, Francúzsko a Spojené kráľovstvo.
Valné zhromaždenie v stredu volilo piatich nestálych členov - jedného za Afriku, jedného za Áziu a Tichomorie, jedného za Latinskú Ameriku a Karibik a dvoch za západnú Európu a ďalšie.
Za región západná Európa a ďalšie kandidovali Rakúsko, Portugalsko a Nemecko, ktoré z trojice získalo najmenej hlasov. Za región Ázia a Tichomorie najskôr nezískali potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov Kirgizsko ani Filipíny a rozhodlo až štvrté hlasovanie.
Päť novozvolených nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN od 1. januára 2027 nahradí Pakistan, Somálsko, Grécko, Dánsko a Panamu.
Za nestáleho člena BR OSN pre obdobie 2028 – 2029 kandiduje aj SR. Voľby na tento post sa uskutočnia v roku 2027 v New Yorku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo februári vyhlásil, že kandidatúru Slovenska písomne podporilo už viac než 100 krajín.