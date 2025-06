VZ OSN zvolilo päť nových nestálych členov Bezpečnostnej rady

New York 3. júna (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) zvolilo v utorok Bahrajn, Kolumbiu, Konžskú demokratickú republiku (KDR), Lotyšsko a Libériu za nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN na dvojročné obdobie, ktoré sa začne v januári 2026. TASR o tom informuje podľa tlačového vyhlásenia svetovej organizácie.



Tieto krajiny budú pôsobiť v hlavnom orgáne OSN zodpovednom za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti do konca roka 2027. Bahrajn získal 186, KDR 183, Libéria 181, Kolumbia 180 a Lotyšsko 178 hlasov.



Pripoja sa k piatim nestálym členom zvoleným minulý rok – Dánsku, Grécku, Pakistanu, Paname a Somálsku –, ktorých mandát trvá do konca roka 2026.



Bezpečnostná rada OSN má 15 členov: päť stálych s právom veta, ktorými sú Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké, a desať nestálych členov, volených Valným zhromaždením OSN na striedajúce sa dvojročné obdobia. BR OSN je jediným orgánom tejto medzinárodnej organizácie, ktorý môže prijímať právne záväzné rozhodnutia, ako je ukladanie sankcií a schvaľovanie použitia sily.



Voľby sa konajú každoročne tajným hlasovaním, pričom kreslá sú prideľované podľa regionálnych skupín. Kandidáti musia na zvolenie získať dvojtretinovú väčšinu v 193-člennom Valnom zhromaždení.



Valné zhromaždenie OSN si v pondelok zvolilo bývalú nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú za svoju predsedníčku. Úradu sa ujme 9. septembra, pričom funkcia má predovšetkým ceremoniálny význam a spočíva najmä v organizovaní plenárnych zasadnutí.