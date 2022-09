Vanuatu vyzvalo na vytvorenie zmluvy o nešírení fosílnych palív

New York 23. septembra (TASR) - Tichomorský štát Vanuatu sa stal prvou krajinou, ktorá diplomatickou cestou vyzvala na vytvorenie zmluvy o nešírení fosílnych palív s cieľom postupne prestať využívať uhlie, ropu a plyn. Hrozbu ich používania pritom prirovnal k jadrovým zbraniam. V piatok to na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol vanuatský prezident Nikenike Vurobaravu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V príhovore na VZ OSN Vurobaravu upozornil na existenčnú krízu spôsobenú rýchlym globálnym otepľovaním, hurikánmi, lesnými požiarmi, blednutím koralov, dlhotrvajúcimi suchami a povodňami.



"Vyzývame na vytvorenie zmluvy o nešírení fosílnych palív s cieľom postupne prestať využívať uhlie, ropu a plyn v súlade s pravidlom o 1,5 stupňoch Celzia (z Parížskej klimatickej dohody)," vyhlásil prezident.



Cieľom Parížskej klimatickej dohody je obmedziť globálne otepľovanie pod hranicu dva stupne Celzia, najlepšie na 1,5 stupňa. Agentúra AFP však pripomína, že od splnenia tohto cieľa má ľudstvo ešte ďaleko.



Tichomorské súostrovie Vanuatu sa rozprestiera na rozlohe 1600 kilometrov a žije tam 300.000 obyvateľov. Táto krajina v septembri predložila jeden z najkomplexnejších klimatických plánov v rámci OSN a rovnako sa snaží o to, aby Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu vydal posúdenie o klimatickej zmene a ľudských právach.