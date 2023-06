Vzácnu ikonu od Andreja Rubľova vystavia v Chráme Krista Spasiteľa

Moskva 3. júna (TASR) — Ikonu Najsvätejšej Trojice, ktorú napísal Andrej Rubľov, odovzdajú ruskej pravoslávnej cirkvi v nedeľu 4. júna, keď bude prevezená do moskovského Chrámu Krista Spasiteľa. Vystavia ju tam v hermeticky uzavretej kapsule do 18. júna. V noci na piatok o tom informovala tlačová služba moskovského patriarchátu.



Zdôraznila, že počas vystavenia v Chráme Krista Spasiteľa bude starobylá ikona pod dohľadom pracovníkov Tretiakovskej galérie v Moskve. Prísne budú kontrolované teplotné a vlhkostné podmienky, aby sa predišlo poškodeniu ikony.



O tom, že ikona Najsvätejšej Trojice bude odovzdaná ruskej pravoslávnej cirkvi, rozhodol ruský prezident Vladimir Putin v polovici mája, údajne v reakcii na "početné žiadosti pravoslávnych veriacich".



Po vystavení v Chráme Krista Spasiteľa sa ikona podrobí reštaurátorským a konzervátorským prácam a následne poputuje do Chrámu sv. Trojice v Trojicko-sergijevskej lavre v Sergijevom Posade neďaleko Moskvy.



Agentúra AFP pripomenula, že ikona sa do rúk pravoslávnej cirkvi sa dostala na niekoľko dní už aj vlani v júli, keď sa slávil sviatok spojený so svätým Sergijom Radonežským. Rubľovovu ikonu vtedy cirkvi zapožičala moskovská Tretiakovská galéria.



Muzeálna obec vtedy tento krok ostro kritizovala. Pracovníci galérie, výskumníci a reštaurátori i milovníci umenia sa obávali, že premiestnenie ikony a zmena podmienok jej vystavenia spôsobia škody. Neskôr sa objavila informácia, že po vrátení diela na ňom zistili najmenej 61 poškodení.



Predpokladá sa, že toto majstrovské dielo bolo Rubľovom napísané pre kláštor v meste Sergijev Posad pri Moskve. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bola ikona v roku 1929 prenesená do Tretiakovskej galérie. Toto múzeum opustila len niekoľkokrát vrátane obdobia druhej svetovej vojny, keď ju premiestnili do bezpečia.



Cirkev, ktorej konzervativizmus Putin presadzuje ako súčasť svojej vízie ruskej národnej identity, je jedným z najhorlivejších inštitucionálnych podporovateľov vojny na Ukrajine. Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill v kázni v septembri minulého roka podľa agentúry Reuters vyhlásil, že padlí ruskí vojaci svojou smrťou vo vojne na Ukrajine "zmyjú všetky (svoje) hriechy".