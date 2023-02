Vzácny Klimtov obraz sa po 60 rokoch vrátil do Rakúska

Viedeň 3. februára (TASR) - Významné dielo rakúskeho maliara Gustava Klimta sa vrátilo do Viedne, kde bude prvýkrát po takmer 60 rokoch vystavené vo svojej vlasti. TASR správu prevzala zo štvrtkového servisu tlačovej agentúry AFP.



Obraz s názvom "Vodné hady II", ktorý zobrazuje nymfy zápasiace s červeným hadom, bol dokončený v roku 1907 počas Klimtovho takzvaného "zlatého obdobia", keď si osvojil techniku plátkového zlata, ktorou je celosvetovo známy.



Na rozdiel od jeho mnohých iných diel ho však bolo možné vidieť len zriedka. Naposledy bol obraz vystavený v rakúskom hlavnom meste v roku 1964 a potom upadol do zabudnutia.



Obraz pôvodne zakúpila rakúska zberateľská rodina Steinerovcov a po anexii Rakúska Nemeckom v roku 1938 a úteku Jenny Steinerovej z krajiny ho ukoristili nacisti.



Neskôr ho kúpil rakúsky filmový režisér Gustav Ucicky, Klimtov "nemanželský syn", ako uviedol Markus Fellinger, kurátor novej výstavy vo viedenskom múzeu Belvedere.



Vdova po Ucickom obraz vystavila v roku 1964 a odvtedy bol zväčša skrytý pred verejnosťou, povedal Fellinger.



Dielo sa znovu objavilo v roku 2013, keď vdova prekvapila svet umenia a súhlasila s jeho predajom ruskému oligarchovi Dmitrijovi Rybolovlevovi, šéfovi futbalového klubu AS Monaco, za 112 miliónov dolárov.



Rybolovlev o dva roky neskôr obraz predal jeho súčasnému majiteľovi - hongkonskej galérii HomeArt.



Múzeum Belvedere, spolupracujúce s Van Goghovým múzeom v holandskom Amsterdame, si zapožičalo "Vodné hady II" v rámci výstavy o umelcoch a dielach, ktoré Klimta inšpirovali.



Keďže múzeum Belvedere nebolo schopné financovať šesťcifernú sumu potrebnú na poistenie diela, ponúklo namiesto toho svoje odborné znalosti v oblasti reštaurovania a zaradilo ho do výstavy, ktorá sa začína v piatok a potrvá do 29. mája.