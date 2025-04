VZÁCNY NÁLEZ: Objavili zvyšky 5000-ročnej šľachtičnej

Lima 28. apríla (TASR) - Archeológovia v Peru v posvätnom meste Caral objavili 5000 rokov staré pozostatky šľachtičnej, ktoré objasňujú dôležitú úlohu žien v najstaršom civilizačnom centre Ameriky. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



„To, čo sme objavili, zodpovedá žene, ktorá mala zrejme vyššie postavenie. Išlo o elitnú osobu,“ povedal archeológ David Palomino. Múmia sa našla v Aspere, posvätnom mieste v meste Caral, ktoré bolo viac ako 30 rokov skládkou odpadu, kým sa v 90. rokoch 20. storočia stalo archeologickým náleziskom.



Palomino dodal, že starostlivo zachované pozostatky, datované do obdobia 3000 rokov pred naším letopočtom, obsahujú kožu, nechty a vlasy, a boli zabalené do rubáša z niekoľkých vrstiev látky a plášťa z peria papagájov Ara. Ide o pestrofarebné vtáky z čeľade papagájovitých.



Pohrebná výbava ženy, ktorá bola predstavená novinárom na ministerstve kultúry, obsahovala zobák tukana, kamennú misu a slamený košík. Predbežné analýzy naznačujú, že pozostatky nájdené vlani v decembri patria žene vo veku 20 až 35 rokov, ktorá bola vysoká 1,5 metra a mala na hlave pokrývku, ktorá predstavuje jej vyššie spoločenské postavenie.



Podľa Palomina nález ukázal, že hoci „sa všeobecne predpokladalo, že vládcami boli muži, alebo že mali v spoločnosti významnejšie postavenie“, ženy „zohrávali v karalskej civilizácii veľmi dôležitú úlohu“.



Karalská spoločnosť sa vyvinula medzi rokmi 3000 a 1800 pred naším letopočtom, približne v rovnakom čase ako iné veľké kultúry v Mezopotámii, Egypte a Číne.



Mesto sa nachádza v úrodnom údolí Supe, približne 180 kilometrov severne od peruánskej metropoly Lima a 20 kilometrov od pobrežia Tichého oceánu. Lokalitu v roku 2009 zapísali na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.