Vzácny olejový portrét Gándhího vydražili za vyše 150.000 libier

Londýn 17. júla (TASR) - Vzácny olejový portrét vodcu indickej nezávislosti Mahátmu Gándhího sa na aukcii v Londýne predal za 152.800 libier.



Táto suma je oveľa vyššia ako 50.000 až 70.000 libier, ktoré malo podľa odhadov aukčného domu Bonhams dielo vyniesť. Obraz namaľovala britská umelkyňa Clare Leightonová v roku 1931, keď Gándhí navštívil Londýn, informuje stanica BBC News.



Spoločnosť Bonhams uviedla, že obraz sa považuje za jediný olejový portrét, pre ktorý Gándhí pózoval.



Gándhí viedol nenásilné hnutie odporu proti britskej nadvláde v Indii a jeho učenie inšpirovalo milióny ľudí. Väčšina Indov ho preto dodnes uctieva ako „otca národa“.



Portrét vznikol, keď Gándhí v roku 1931 odišiel do Londýna na druhú konferenciu Okrúhleho stola, ktorá sa konala s cieľom prediskutovať ústavné reformy Indie a riešiť jej požiadavky na samosprávu.



Podľa spoločnosti Bonhams bola Clare Leightonová „jedným z mála umelcov, ktorí boli prijatí do jeho kancelárie a mali možnosť s Gándhím pri viacerých príležitostiach sedieť, skicovať a maľovať jeho podobizeň“.



Diela zostali v autorkinej zbierke až do jej smrti v roku 1989 v Spojených štátoch amerických, potom prešli do vlastníctva jej rodiny. Aukčná sieň neuviedla, kto obraz kúpil, a ani sa nevie, či bude vystavený.