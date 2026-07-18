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Vzájomné útoky Ruska a Ukrajiny si vyžiadali najmenej desať mŕtvych
V meste Marhanec v Dnepropetrovskej oblasti zahynul pri ruskom dronovom útoku na autobus 48-ročný muž.
Autor TASR
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Kyjev/Moskva 17. júla (TASR) - Ruské a ukrajinské útoky si v piatok vyžiadali najmenej desať mŕtvych a viacero zranených na oboch stranách hranice, informovali miestni predstavitelia. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.
Na Ukrajine zahynuli dvaja ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia po raketovom útoku na obytnú budovu v čiernomorskom prístavnom meste Odesa. „Medzi obeťami je aj žena, ktorá sa v čase útoku prechádzala s deťmi v parku. Deti prežili a je im poskytovaná potrebná pomoc,“ uviedli záchranné zložky. Poškodené boli obytné domy, kostol, predškolské zariadenie, autá aj ďalšia civilná infraštruktúra.
Pri následnom útoku na neďaleký prístav Mykolajiv zahynuli ďalší dvaja ľudia na palube civilnej lode plaviacej sa pod zahraničnou vlajkou. Poškodené boli aj ďalšie dve zahraničné plavidlá, uviedla miestna prokuratúra.
V meste Marhanec v Dnepropetrovskej oblasti zahynul pri ruskom dronovom útoku na autobus 48-ročný muž. Zranenia utrpelo ďalších osem ľudí, ktorí sa podľa miestnych úradov vracali z práce.
V juhoukrajinskom meste Cherson prišla pri ruských úderoch o život 70-ročná žena a ďalších päť starších ľudí utrpelo zranenia, oznámili úrady.
V Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri útoku ukrajinského dronu na diaľnicu, uviedol tamojší predstaviteľ.
V ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zomrel muž po zásahu jeho auta dronom. Ďalší človek prišiel o život pri ukrajinskom útoku na mesto Horlivka v Ruskom kontrolovanej časti Doneckej oblasti.
Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, a tvrdí, že zasiahlo vojenskú infraštruktúru na juhu Ukrajiny. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila vzdušné útoky na ukrajinské čiernomorské prístavy. Ukrajina zasa podniká útoky na energetickú infraštruktúru.
Rokovania o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sa podľa AFP prakticky zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na konflikt s Iránom. Podľa Organizácie Spojených národov bol jún pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejším mesiacom od apríla 2022. Zahynulo počas neho najmenej 293 ľudí.
Na Ukrajine zahynuli dvaja ľudia a ďalších osem utrpelo zranenia po raketovom útoku na obytnú budovu v čiernomorskom prístavnom meste Odesa. „Medzi obeťami je aj žena, ktorá sa v čase útoku prechádzala s deťmi v parku. Deti prežili a je im poskytovaná potrebná pomoc,“ uviedli záchranné zložky. Poškodené boli obytné domy, kostol, predškolské zariadenie, autá aj ďalšia civilná infraštruktúra.
Pri následnom útoku na neďaleký prístav Mykolajiv zahynuli ďalší dvaja ľudia na palube civilnej lode plaviacej sa pod zahraničnou vlajkou. Poškodené boli aj ďalšie dve zahraničné plavidlá, uviedla miestna prokuratúra.
V meste Marhanec v Dnepropetrovskej oblasti zahynul pri ruskom dronovom útoku na autobus 48-ročný muž. Zranenia utrpelo ďalších osem ľudí, ktorí sa podľa miestnych úradov vracali z práce.
V juhoukrajinskom meste Cherson prišla pri ruských úderoch o život 70-ročná žena a ďalších päť starších ľudí utrpelo zranenia, oznámili úrady.
V Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri útoku ukrajinského dronu na diaľnicu, uviedol tamojší predstaviteľ.
V ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zomrel muž po zásahu jeho auta dronom. Ďalší človek prišiel o život pri ukrajinskom útoku na mesto Horlivka v Ruskom kontrolovanej časti Doneckej oblasti.
Rusko popiera, že by útočilo na civilné ciele, a tvrdí, že zasiahlo vojenskú infraštruktúru na juhu Ukrajiny. Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila vzdušné útoky na ukrajinské čiernomorské prístavy. Ukrajina zasa podniká útoky na energetickú infraštruktúru.
Rokovania o ukončení vojny sprostredkované Spojenými štátmi sa podľa AFP prakticky zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na konflikt s Iránom. Podľa Organizácie Spojených národov bol jún pre civilistov na Ukrajine najsmrteľnejším mesiacom od apríla 2022. Zahynulo počas neho najmenej 293 ľudí.