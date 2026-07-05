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Vzájomné útoky Ukrajiny a Ruska priniesli obete a škody

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Na snímke, ktorú poskytla 93. samostatná mechanizovaná brigáda „Cholodnyj Jar“ na Ukrajine, miestni obyvatelia utekajú z mesta Družkivka na frontovej línii v Doneckej oblasti na juhovýchode Ukrajiny v piatok 3. júla 2026. Foto: TASR/AP

Ako informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v Kyjeve, v noci bol terčom útoku ruský vojenský úrad Gvardejskoje na Moskvou okupovanom ukrajinskom polostrove Krym.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 5. júla (TASR) - Vzájomné útoky Ukrajiny a Ruska si v nedeľu na oboch stranách vyžiadali ďalšie obete a materiálne škody, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Ako na sociálnej sieti Telegram informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v Kyjeve, v noci bol terčom útoku ruský vojenský úrad Gvardejskoje na Moskvou okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Rozsah škôd nateraz nie je známy, pre ruskú armádu je však toto letisko považované za najdôležitejšiu základňu na Kryme.

Ukrajinská armáda okrem toho zaútočila aj na dôležité dopravné trasy využívané pre ruské zásobovanie. V Donbase boli okrem iného zničené dva cestné mosty.

Generálny štáb nespresnil, aké zbrane boli pri týchto útokoch použité. Ruské sily popoludní zamerali svoju pozornosť na rôzne ciele vo východoukrajinskom veľkomeste Charkov. Pri útokoch pomocou dronov a rakiet zahynul najmenej jeden človek a ďalších jedenásť utrpelo zranenia, uviedol na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.
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