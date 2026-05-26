VZBURA vo väznici: Evakuovali vyše 100 žien
Autor TASR
Barinas 26. mája (TASR) - Z venezuelského nápravného zariadenia preložili viac než 100 väzenkýň po tom, čo trestanci počas vzbury prevzali kontrolu nad väznicou, uviedla v pondelok nezávislá pozorovateľská skupina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa mimovládnej organizácie Venezuelské observatórium väzníc (OVP) predstaviteľka zariadenia informovala rodinných príslušníkov o „úplnej evakuácii 112 žien“, hoci nešpecifikovala, kam ich prevážajú.
Predstaviteľka vo vyhlásení na sociálnej sieti X zároveň uviedla, že „muži budú preložení dobrovoľne a do väznice dorazia sudcovia a prokurátori, ktorí zriadia technickú komisiu“ na preskúmanie jednotlivých prípadov.
Desiatky rodín podľa AFP v nedeľu úzkostlivo čakali pred väznicou v meste Barinas na západe krajiny. Stovky väzňov tam v pondelok pálili matrace a plachty, zhromaždili sa na streche a rozvinuli transparenty s nápisom „Už žiadne mučenie“.
Podľa mimovládnej organizácie zostala skupina väzňov na väzenských vežiach ešte aj v pondelok na svitaní. V nedeľu organizácia OVP informovala, že 1200 mužov a viac než 100 žien uväznených v tomto zariadení, ktoré leží približne 500 kilometrov od hlavného mesta Caracas, vstúpilo do „väzenského štrajku“. Trestanci podľa organizácie tvrdia, že sa stali obeťami bitiek a mučenia. Úrady sa k vzbure zatiaľ nevyjadrili.
Aktivisti už roky kritizujú preľudnenie, násilie, nedostatok jedla a chýbajúcu lekársku starostlivosť vo venezuelských väzniciach. V apríli vláda potvrdila smrť piatich ľudí počas vzbury vo väznici s najvyšším stupňom stráženia neďaleko Caracasu. Venezuela prepustila stovky politických väzňov po tom, čo americké sily 3. januára počas prekvapivého zásahu v hlavnom meste Caracas zajali tamojšieho lídra Nicolása Madura.
Prelomový zákon o amnestii, ktorý bol prijatý vo februári, patrí medzi najvýznamnejšie reformy prijaté Madurovou nástupkyňou Delcy Rodríguezovou pod tlakom Washingtonu. Niektorí Venezuelčania však vyjadrujú frustráciu nad pomalým tempom prepúšťania väzňov, dodáva AFP.
