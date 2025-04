Vzdávam sa: Herečka Cate Blanchettová plánuje ukončiť hereckú kariéru

Londýn/Sydney 15. apríla (TASR) – Oceňovaná austrálska herečka Cate Blanchettová oznámila, že sa „vzdáva“ herectva a plánuje ukončiť svoju hereckú kariéru, aby sa v živote mohla venovať iným veciam. Napriek tomu však má naplánovaných ešte niekoľko filmov. TASR informuje na základe správy novín The Guardian zverejnenej v utorok.



Blanchettová svoj úmysel skončiť s herectvom oznámila počas rozhovoru pre magazín Radio Times, keď povedala, že si nie je istá, či sa môže nazývať herečkou. „To preto, lebo sa vzdávam," uviedla.



„Vždy som mala pocit, že som na okraji, preto ma vždy prekvapí, ak niekam zapadnem. Do každého prostredia prichádzam so zvedavosťou a neočakávam, že budem prijatá alebo vítaná. Celý svoj život som si zvykala na to, že sa cítim nesvoja,“ uviedla dvojnásobná držiteľka Oskara. „Pre mňa neexistuje nikto nudnejší, než som ja sama. Ostatných ľudí považujem za omnoho zaujímavejších, sama pre seba som nesmierne nezaujímavá,“ dodala.



„Moja rodina prevracia očami vždy, keď to spomeniem, no myslím to vážne. Skutočne mám v úmysle vzdať sa herectva… Je mnoho vecí, ktoré chcem v živote robiť,“ vyhlásila Blanchettová.



Austrálčanka rozhovor poskytla pri príležitosti odvysielania svojej prvej veľkej rozhlasovej hry na stanici BBC Radio 4. Ide o adaptáciu hry The Fever, ktorej autorom je Wallace Shawn. Hlavnou postavou je žena prechádzajúca politickým a duchovným precitnutím.



Blanchettová je veľmi činorodá, nedávno ukončila päťtýždňové účinkovanie v úlohe Arkadiny z divadelnej hry Čajka od ruského spisovateľa Antona Pavloviča Čechova, ktorú uvádzalo londýnske divadlo Barbican. Jej zatiaľ poslednou filmovou úlohou bola špiónka Kathryn St. Jean vo filme Operácia Black Bag, kde hrala po boku Michaela Fassbendera.



Nedávno tiež dokončila prácu na novom filme režiséra Jima Jarmuscha zvanom Father, Mother, Sister, Brother. Jeho uvedenie do kín je naplánované na rok 2025.



V súčasnosti ako herečka a producentka pracuje na vedecko-fantastickej komédii Alpha Gang režisérskeho dua Davida and Nathana Zellnerovcov. Ako herečka a producentka sa prostredníctvom svojej produkčnej spoločnosti Dirty Films podieľa aj na filme The Champions, ktorý vzniká pod režisérskou taktovkou Bena Stillera.



Catherine Élise Blanchett je držiteľkou mnohých ocenení vrátane dvoch Oscarov, štyroch cien BAFTA a štyroch Zlatých glóbusov. Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) jej zlatú sošku Oscara udelila v roku 2005 v kategórii najlepší ženský výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Letec a v roku 2014 v kategórii najlepšia herečka za film Jasmínine slzy.