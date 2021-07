Vzduch nad štvrťou v Naí Dillí bude čistiť obrovská čistička

Naí Dillí 21. júla (TASR) - Zariadenie so 40 gigantickými ventilátormi bude v indickej metropole Naí Dillí v snahe znížiť množstvo jemných pevných častíc v ovzduší vháňať filtrovaný vzduch nad hlavné finančné a obchodné centrum Connaught Place. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Veža vysoká 25 metrov bude takýmto spôsobom čistiť ovzdušie v okruhu jedného štvorcového kilometra okolo štvrte Connaught Place, kde sa nachádza množstvo luxusných obchodov, sústreďuje sa tam nočný život a navštevujú ju turisti.



Cieľom projektu je až o polovicu znížiť koncentráciu jemných pevných častíc označovaných ako PM2,5 vo vzduchu. V prípade, že sa to podarí, podľa úradov by sa mohlo v meste rozmiestniť viacero takýchto čističiek.



Projektanti dúfajú, že čističku v hodnote dvoch miliónov dolárov sa podarí dokončiť do 15. augusta, keď si India pripomína Deň nezávislosti. Cieľom podľa nich nie je vyčistiť vzduch nad celým mestom, ale iba "vytvoriť zóny, kde môžu ľudia dýchať".



Podľa kritikov však ani táto veža mestu nepomôže, keďže má jedno z najznečistenejších ovzduší na svete.



Ako uvádza AFP, budovy v okolí Connaught Place postavené ešte počas britskej koloniálnej éry sa každú zimu halia do sivožltého smogu. Šéf dillíjskej samosprávy Arvind Kedžriva dávnejšie označil indické hlavné mesto pre jeho veľmi znečistené ovzdušie za "plynovú komoru".



Niektorí odborníci preto upozorňujú, že hoci takéto čističky môžu byť účinné, nedokážu vyriešiť trvalý problém v podobe exhalátov z osobných a nákladných automobilov, priemyselných emisií či prachu zo stavieb. Ak chcú úrady znečistenie skutočne riešiť, treba to robiť priamo pri jeho zdroji. Čistička vzduchu bude navyše napájaná elektrinou z bežnej siete, pričom viac ako 70 percent elektriny v Indii sa vyrobí z uhlia.



Niekoľko podobných čističiek sa podľa AFP nachádza v Naí Dillí, ako aj v Bangalúre, hlavnom meste juhoindického štátu Karnátaka. Podobná, 60 metrov vysoká veža, čistí vzduch aj v stredočínskom meste Si-an. Tento projekt sa však do ďalších čínskych miest nerozšíril, konštatuje AFP.