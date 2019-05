Vzduchom letiaci marlín zranil dvoch člnkujúcich sa bratov

Obaja bratia-štyridsiatnici sa plavili neďaleko mesta Coffs Harbour v nafukovacom člne s pevnou podlahou, keď do nich narazila 80-100 kilogramov vážiaca ryba.

Sydney 23. mája (TASR) - Dvoch člnkujúcich sa bratov urýchlene previezli vo štvrtok do nemocnice s vážnymi zraneniami, keď ich vo vodách pri východnom pobreží Austrálie udrela letiaca ryba marlín.



Obaja bratia-štyridsiatnici sa plavili neďaleko mesta Coffs Harbour v nafukovacom člne s pevnou podlahou, keď do nich narazila 80-100 kilogramov vážiaca ryba.



Ryba s kopijovitým zakončením hlavy letela vzduchom a narazila do bratov v člne, ktorý sa pohyboval približne rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu, informovala agentúra AFP.



"Marlinov ostrý hrot rozrezal mladšiemu bratovi dolnú časť pravej paže a spôsobil mu otvorenú zlomeninu," oznámila polícia austrálskeho štátu Nový Južný Wales.



"Starší brat utrpel hlbokú reznú ranu na pravom ramene," dodala polícia.



Jedného brata previezli do nemocnice letecky, druhého po súši.



"Ich zranenia sa nepovažujú za život ohrozujúce," uviedla ešte polícia.



Niektoré austrálske marliny môžu narásť až do dĺžky päť metrov - a vážia toľko, ako auto.