Vzdušné sily: Ukrajina nebude mať tento rok k dispozícii stíhačky F-16

Kyjev 17. augusta (TASR) - Ukrajina nebude môcť túto jeseň a zimu používať americké stíhačky F-16, vyhlásil v stredu večer hovorca vzdušných síl ukrajinskej armády Jurij Ihnat. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Už teraz je jasné, že nebudeme schopní Ukrajinu túto jeseň a zimu brániť bojovými stíhačkami F-16," uviedol Ihnat.



Ukrajina opakovane vyzýva svojich západných spojencov na to, aby jej dodali stíhačky F-16. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by to bol jasný signál, že invázia Ruska na Ukrajinu skončí porážkou.



Americký prezident Joe Biden v máji schválil výcvikové programy na pilotovanie stíhačiek F-16 pre ukrajinských pilotov. Zatiaľ však nebol stanovený nijaký časový rámec pre dodanie týchto stíhačiek Ukrajine.



"Mali sme veľké nádeje, že sa tieto lietadlá stanú súčasťou vzdušnej obrany schopnej ochrániť nás pred ruským raketovým a dronovým terorizmom," povedal Ihnat.



Západ uvádza, že chce pomôcť Ukrajine poraziť Rusko, no trvá na tom, že nechce vyvolať priamu konfrontáciu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom.