Dronov: Kozmické sily dostanú útočné drony dlhého doletu v roku 2021

Moskva 12. augusta (TASR) - Bezpilotné útočné lietadlá, schopné zasiahnuť nepriateľské pozície vysokopresnými strelami, vstúpia do služby Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie (VKS) na budúci rok. Oznámil to zástupca hlavného veliteľa VKS Sergej Dronov, ktorého v stredu citovala tlačová agentúra TASS.



"Na budúci rok vojaci začnú dostávať viacúčelové bezpilotné lietadlá s dlhým doletom, ktoré sú schopné vykonávať nielen vzdušný prieskum, ale aj útoky na nepriateľské zariadenia vysokopresnými strelami," povedal Dronov v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda.



Podľa jeho vyjadrenia majú ruské sily momentálne k dispozícii iba bezpilotné lietadlá krátkeho a stredného doletu.



"Účinnosť bezpilotného letectva sa potvrdila počas špeciálnych operácií v Sýrii. Použitie týchto strojov zabezpečilo vysokopresné zasiahnutie ilegálnych ozbrojených skupín," dodal Dronov s tým, že rozsiahle využitie útočných dronov prispeje k zníženiu strát v radoch vojska.



Letka bezpilotných lietadiel sa používa na riešenie širokej škály úloh - prieskum, útok, transport a iné -, ako aj na posilnenie kapacít lietadiel s ľudskou posádkou alebo v situáciách, keď je použitie posádkových lietadiel obmedzené či menej účinné.



Ruský ťažký bojový dron Ochotnik (Lovec), vyvinutý leteckou spoločnosťou Suchoj, uskutočnil svoj prvý let v auguste 2019. Ochotnik je vybavený technológiou stealth a má podobu samokrídla. Jeho maximálna vzletová hmotnosť je 20 ton, pričom prúdový motor mu zabezpečuje rýchlosť 1000 kilometrov za hodinu.



Podľa údajov poskytnutých ruským ministerstvom obrany je tento dron schopný vykonávať elektro-optický, radarový a iný prieskum.