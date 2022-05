Vzdušnú obrannú zónu Taiwanu narušilo 18 čínskych bojových lietadiel

Tchaj-pej 6. mája (TASR) - Do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu vstúpilo v piatok 18 čínskych stíhačiek a bombardérov. Oznámilo to taiwanské ministerstvo obrany. Tchaj-pej reagoval na tento akt nasadením vlastných stíhačiek, ktoré vyslali varovanie čínskym bojovým lietadlám. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu v piatok vstúpilo dvanásť čínskych stíhačiek (šesť typu J-11 a šesť typu J-16), dva bombardéry typu H-6 a protiponorkové lietadlá typu Y-8, uviedlo taiwanské ministerstvo obrany.



Bombardéry spoločne s protiponorkovými lietadlami leteli južne od ostrova cez prieliv Pa-š', ktorý sa nachádza medzi Taiwanom a Filipínami. Stíhačky preleteli severovýchodne od Prataských ostrovov, ktoré kontroluje Tchaj-pej, pokračoval rezort obrany.



Taiwan pohyb čínskych lietadiel monitoroval svojím systémom protivzdušnej obrany, dodalo ministerstvo obrany vo vyhlásení.



Čínsky rezort obrany sa k tejto udalosti zatiaľ nevyjadril. Peking v minulosti opísal podobné prelety neďaleko Taiwanu ako obranu suverenity krajiny a boj proti tajným dohodám so zahraničnými silami, čím narážal na podporu Washingtonu pre Tchaj-pej.



Čínske lietadlá vstúpili do takzvanej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany Taiwanu. Je to širšia oblasť, ktorú Taiwan monitoruje, aby vedel včas reagovať na prípadné hrozby, vysvetľuje Reuters.



Tchaj-pej tvrdí, že takéto prelety v blízkosti jeho územia zo strany Číny nie sú v posledných dvoch rokoch ničím výnimočným. V januári vyslal Peking do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu až 39 lietadiel.



Japonsko oznámilo, že tento týždeň preplávalo severovýchodne od Taiwanu, neďaleko japonského ostrova Okinava, osem čínskych námorných plavidiel vrátane lietadlovej lode.



Taiwan doposiaľ nezaznamenal žiadne náznaky hrozby invázie zo strany Číny, ale od začiatku ruskej vojenskej intervencie voči Ukrajine zvýšil úroveň ostražitosti. Čína nevylúčila použitie sily na získanie kontroly nad Taiwanom.