Vzdušnú zónu Taiwanu narušilo 30 čínskych bojových lietadiel

Tchaj-pej 30. mája (TASR) - Vzdušnú obrannú zónu Taiwanu narušilo v pondelok 30 čínskych bojových lietadiel. Oznámilo to v v pondelok taiwanské ministerstvo obrany, podľa ktorého k čínskym strojom vzlietli taiwanské stíhačky.



Išlo o najväčšie narušenie vzdušnej obrannej zóny Taiwanu od januára, keď do nej Peking vyslal až 39 lietadiel, napísala agentúra Reuters.



Čínske lietadlá, medzi ktorými boli stíhačky, stroje určené na elektronický boj, lietadlá včasnej výstrahy a protiponorkové lietadlá, preleteli severovýchodne od Taiwanom kontrolovaných Prataských ostrovov ležiacich v Juhočínskom mori, teda ďaleko od samotného Taiwanu.



Ich prelet monitorovali taiwanské systémy protivzdušnej obrany.



Čínska komunistická vláda sa zatiaľ k pondelkovému preletu nevyjadrila. V minulosti však tvrdila, že takéto prelety sú súčasťou cvičení zameraných na posilnenie obranyschopnosti Číny.



Taiwan hlási prieniky čínskych lietadiel do svojej vzdušnej obrannej zóny už asi dva roky. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie vojenskej sily voči tomuto de facto nezávislému ostrovu.