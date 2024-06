Vzdušný priestor Fínska zrejme narušili štyri ruské lietadlá

Helsinki 14. júna (TASR) - Fínsko má podozrenie, že jeho vzdušný priestor narušili v pondelok (10. júna) štyri ruské lietadlá. Uviedla to v piatok fínska pohraničná stráž, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Fínske ministerstvo obrany v pondelok informovalo o prieniku jedného ruského vojenského lietadla do fínskeho vzdušného priestoru. Podľa ministerstva tam zotrvalo zhruba dve minúty.



"Prebiehajúce vyšetrovanie ukázalo, že okrem jedného ruského lietadla, o ktorom sme už informovali, existujú dôvody na podozrenie z narušenia (vzdušného priestoru) aj u ďalších troch lietadiel," uviedla fínska pohraničná stráž. Vo vyhlásení ozrejmila, že zrejme išlo o dva bombardéry a dve stíhačky.



Fínske ministerstvo obrany pripomenulo, že ruské vojenské lietadlo naposledy narušilo fínsky vzdušný priestor v auguste 2022. Vzťahy medzi Moskvou a Helsinkami sú napäté od rozpútania vojny na Ukrajine a minuloročného vstupu severskej krajiny do NATO.