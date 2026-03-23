Vzdušný priestor Litvy zrejme narušil dron, potom spadol do jazera
DPA informovala, že dron spadol do jazera Lavysas.
Autor TASR
Vilnius 23. marca (TASR) - Litovská armáda oznámila, že v noci na pondelok vletel do vzdušného priestoru krajiny pravdepodobne dron, ktorý sa následne zrútil do zamrznutého jazera asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom. Upozornili na to agentúry Reuters a DPA, informuje TASR.
Nočné zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zverejnila litovská verejnoprávna televízia LRT, zachytávajú asi 40 sekúnd bzučania, po ktorom nasleduje hlasný výbuch. Na záberoch vidno úlomky, ktoré vyzerajú ako horiace trosky.
DPA informovala, že dron spadol do jazera Lavysas. Na miesto podľa oficiálnych správ prišli policajti a hasiči a situáciu zo vzduchu monitoroval vrtuľník vzdušných síl. Úrady uviedli, že obyvateľom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo a incident prešetrujú.
„Nachádzame sa veľmi blízko Bieloruska... Najpravdepodobnejšia domnienka je, že to prišlo z tejto krajiny,“ povedal hovorca armády Gintautas Ciunis, ktorý zároveň potvrdil, že podľa všetkého išlo o dron. Pri jazere, do ktorého spadol, sa nenašli žiadne výbušniny, dodal hovorca.
Litovská premiérka Inga Ruginiené zvolala na utorok zasadnutie Národnej bezpečnostnej komisie.
Do litovského vzdušného priestoru opakovane vstupujú drony od ruskej invázie na Ukrajinu, pripomína DPA. Úrady predpokladajú, že pochádzajú z Bieloruska, ktoré je blízkym spojencom Moskvy.
Nočné zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zverejnila litovská verejnoprávna televízia LRT, zachytávajú asi 40 sekúnd bzučania, po ktorom nasleduje hlasný výbuch. Na záberoch vidno úlomky, ktoré vyzerajú ako horiace trosky.
DPA informovala, že dron spadol do jazera Lavysas. Na miesto podľa oficiálnych správ prišli policajti a hasiči a situáciu zo vzduchu monitoroval vrtuľník vzdušných síl. Úrady uviedli, že obyvateľom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo a incident prešetrujú.
„Nachádzame sa veľmi blízko Bieloruska... Najpravdepodobnejšia domnienka je, že to prišlo z tejto krajiny,“ povedal hovorca armády Gintautas Ciunis, ktorý zároveň potvrdil, že podľa všetkého išlo o dron. Pri jazere, do ktorého spadol, sa nenašli žiadne výbušniny, dodal hovorca.
Litovská premiérka Inga Ruginiené zvolala na utorok zasadnutie Národnej bezpečnostnej komisie.
Do litovského vzdušného priestoru opakovane vstupujú drony od ruskej invázie na Ukrajinu, pripomína DPA. Úrady predpokladajú, že pochádzajú z Bieloruska, ktoré je blízkym spojencom Moskvy.