Nedela 29. marec 2026
Vzdušný priestor na juhovýchode Fínska narušili dva drony

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Autor TASR
Helsinki 29. marca (TASR) - Fínske ministerstvo obrany informovalo, že vzdušný priestor na juhovýchode krajiny v nedeľu narušili dva drony. Odkiaľ bezpilotné lietadlá prileteli, nebolo bezprostredne jasné. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters.

Fínsky rezort upresnil, že drony zachytili nad morom, pohybovali sa pomaly v nízkej hladine. Jeden dron následne dopadol severne od mesta Kouvola a ďalší východne od neho. Fínske vzdušné sily vykonali identifikačnú misiu s pomocou stíhacieho lietadla F/A-18 Hornet.

Na fínske územie zablúdili drony. Túto záležitosť berieme veľmi vážne,“ napísal minister obrany Antti Häkkänen v príspevku na sociálnych médiách a dodal, že prebieha vyšetrovanie.

Estónsko, Lotyšsko a Litva začiatkom tohto týždňa oznámili, že na ich území havarovalo niekoľko ukrajinských dronov, ktoré tam zablúdili počas útokov na ruské zariadenia na vývoz ropy na pobreží Baltského mora.

Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila útoky na ruské rafinérie a exportné trasy v snahe oslabiť ruskú vojnovú ekonomiku, keďže mierové rokovania sprostredkované Washingtonom uviazli, pripomína Reuters.
