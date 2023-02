Vzdušný priestor nad štátom Montana uzavreli kvôli podozrivému objektu

Washington 12. februára (TASR) - Vzdušný priestor nad časťou štátu Montana na západe USA bol v sobotu večer dočasne uzavretý kvôli podozrivému objektu na oblohe, uviedol Federálny letecký úrad (FAA). Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že len pár hodín predtým bol neidentifikovaný objekt zistený a zostrelený nad severnou Kanadou .



Incident vo vzdušnom priestore Montany sa začal v sobotu okolo 15.45 h miestneho času, keď boli z mesta Portland vyslané dve stíhačky F-15, aby preskúmali neidentifikovaný objekt. FAA okolo 17.30 h uzavrela vzdušný priestor v okolí mesta Havre ležiaceho v Montane v blízkosti kanadských hraníc



Člen americkej Snemovne reprezentantov Matt Rosendale v statuse na platforme Twitter uviedol, že vzdušný priestor bol uzavretý kvôli objektu, ktorý by mohol rušiť komerčnú leteckú dopravu.



Vzdušný priestor sa znovu otvoril okolo 18.30 h miestneho času. Rosendale uviedol, že ministerstvo obrany sa bude v nedeľu v dopoludňajších hodinách (miestneho času) snažiť objekt monitorovať a prípadne aj dostať na zem. Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne zverejnené.



K detekcii neznámeho objektu nad Montanou došlo len niekoľko hodín po tom, ako bol nad severnou Kanadou zostrelený zatiaľ neidentifikovaný objekt. Táto situácia zase nastala len deň po tom, čo bol pri pobreží severnej Aljašky zostrelený iný objekt.



AFP pripomenula, že začiatkom februára prenikol do vzdušného priestoru USA čínsky špionážny balón, ktorý následne preletel nad viacerými štátmi USA, kým bol zostrelený pri pobreží Južnej Karolíny. Druhý balón letel nad Latinskou Amerikou. Čína poprela, že by ich používala na špionáž.