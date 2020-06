Pitva ukázala, že Floyd bol v apríli pozitívne testovaný na COVID-19

Vzniesli obvinenia voči štyrom policajtom, ktorí zatýkali Floyda

Protestujúci kľačia počas demonštrácie proti nedávnej smrti Afroameričana Gergea Floyda 3. júna 2020 na Parlamentnom námestí v Londýne. Foto: TASR/AP

Protesty v New Yorku a Washingtone boli pokojné, polícia však zatýkala

Minneapolis 4. júna (TASR) - Úplné výsledky pitvy Afroameričana Georega Floyda, ktorý zomrel na zadusenie pri policajnom zásahu v americkom Minneapolise, v stredu zverejnili a najavo vyšli niektoré podrobnosti o mužovom zdravotnom stave. Ukázalo sa, že Floyd bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP.Dvadsaťstranová správa policajného lekára okresu Hennepin bola zverejnená so súhlasom rodiny zosnulého. Úrad koronera zverejnil kratší súhrn záverov z pitvy už v pondelok 1. júna, kde sa uvádzalo, že Floyd dostal pri zadržiavaní na zemi srdcový záchvat. Hlavný koroner Andrew Baker klasifikoval jeho smrť z 25. mája ako vraždu.Medzi podrobnosťami Bakerovej úplnej správy sa uvádzalo, že Floyd bol 3. apríla pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, ale bol bezpríznakový. V správe sa tiež písalo, že Floydove pľúca vyzerali zdravé, ale mal zúžené srdcové tepny.V správe z pondelka bola okrem iného spomenutá intoxikácia fentanylom a nedávne užitie metamfetamínu (pervitínu), ale neboli uvedené ako. V poznámkach pod čiarou v úplnej správe koronera bolo napísané, že medzi prejavmi toxicity fentanylom môže byť aja záchvat.Prokuratúra v americkom štáte Minnesota sprísnila v stredu obvinenia vznesené voči policajtovi z Minneapolisu, ktorý pri 25. mája zatýkaní kľačal niekoľko minút na krku Afroameričana Georgea Floyda. Policajta teraz obžalovala z vraždy druhého stupňa.Zároveň vzniesla obvinenia aj voči trom ďalším policajtom, ktorí boli pri zásahu taktiež prítomní. Súčasne boli na nich vydané i zatykače.Policajta Dereka Chauvina, ktorý Floyodovi kľačal na krku, prepustili 26. mája zo služby. Najskôr ho obvinili len z vraždy tretieho stupňa.Troch ďalších policajtov, s ktorými Flyoda zatýkal, taktiež prepustili zo služby, avšak obvinenia voči nim vzniesli až v stredu, informovala agentúra AP.Denník The Star Tribune informoval, že minnesotský generálny prokurátor Keith Ellison obžaluje Thomas Lane, J. Kueng, Tou Thao, z napomáhaniu a navádzaniu k vražde. Vo svojej správe sa odvolával na vyjadrenia viacerých nemenovaných zdrojov z prostredia polície oboznámených s prípadom a tiež na obhajcu jedného z policajtov.Afroameričan George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Neprimeraný zásah, ktorý okolostojaci nakrútili na video, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.V New Yorku v stredu pokračovali pokojné protesty proti usmrteniu Afroameričana Georgea Floyda pri policajnom zásahu. Skorý zákaz vychádzania, lejak a dobre premyslená policajná taktika zrejme zabránili ničeniu z predchádzajúcich nocí. Vo štvrtok nadránom o tom informovala tlačová agentúra AP.Niektorí kritici uviedli, že pokoj nastal za vysokú cenu, lebo mesto bolo nútené zastaviť sa už o 20.00 h miestneho času - mosty sa pre dopravu zatvorili a polícia zatkla desiatky disciplinovaných ľudí za porušenie zákazu vychádzania.Približne hodinu po termíne, keď mali ľudia opustiť ulice, sa začali policajti posúvať smerom k davom demonštrantov v newyorských štvrtiach Manhattan a Brooklyn. Občas ľudí postriekali paprikovým sprejom alebo použili obušky proti demonštrantom, ktorí sa nepohybovali dostatočne rýchlo.Šéf newyorskej polície Terence Monahan oznámil, že zatkli okolo 60 ľudí v blízkosti Central Parku - patrili do veľkej skupiny protestujúcich, ktorí pochodovali z miesta neďaleko rezidencie starostu.Mestský verejný obhajca Jumaane Williams, ktorý sa zúčastnil na zhromaždení v centre Brooklynu, vyjadril hnev nad tým, že boli rozohnané pokojné demonštrácie. "" napísal na Twitteri. Použitie sily proti nenásilným protestujúcim označil za".S prichádzajúcim večerom bolo hlásených iba niekoľko prípadov úmyselného poškodzovania majetku a násilia, k akým dochádzalo v predchádzajúcich dňoch počas demonštrácií - vtedy protestujúci podpaľovali policajné vozidlá a hádzali do policajtov rôzne predmety. Nevyčíňali ani bandy výtržníkov, ktorí na svojom pochode ulicami predtým porozbíjali mnoho obchodov a vykradli tovar.Protesty v americkom hlavnom meste Washington boli pokojné - okolo Bieleho domu totiž stála na stráži Národná garda a policajti, prieskumné lietadlá sledovali demonštrantov zo vzduchu.Demonštranti sa rozdelili na dve skupiny: jedna zostala pri Bielom dome a druhá pochodovala ku Kapitolu. Protestujúci niesli pútače a skandovali, ale neboli žiadne náznaky, že by mohlo dôjsť k zrážkam s policajnými silami.V San Franciscu policajti smrteľne postrelili muža, 22-ročného Seana Monterrosu, podozrivého z vlámania do lekárne. Policajti si totiž kladivo pripevnené k pásu mladíka pomýlili so strelnou zbraňou, informovala v stredu polícia. Prípad sa stal ešte v utorok nadránom.