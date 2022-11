Vzniká globálny finančný fond určený na prípravu na budúce pandémie

Nusa Dua 13. novembra (TASR) - Najväčšie ekonomiky sveta združené v skupine G20 v nedeľu, pred svojím summitom v Indonézii, oznámili založenie fondu vo výške 1,4 miliardy dolárov určeného na prípravu na budúce pandémie. Ide o reakciu na pandémiu choroby COVID-19, ktorá naďalej spôsobuje úmrtia po celom svete.



Toto oznámenie sa považuje za jeden z mála úspechov, ktoré sa očakávajú pri príležitosti summitu hláv štátov a vlád G20. Ich vrcholná schôdzka sa začne v utorok na indonézskom ostrove Bali.



Fond spustili ministri zdravotníctva a financií G20 za prítomnosti generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa a prezidenta Svetovej banky Davida Malpassa.



Spojené štáty doň prispeli 450 miliónmi dolárov - takmer tretinou z celkovej sumy, pričom ministerka financií USA Janet Yellenová uviedla, že fond by mal pomôcť k tomu, aby globálny zdravotný systém bol kvalitnejší a lepšie reagoval na vznikajúce problémy.



Ďalšími významnými darcami do fondu sú Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Kanada, India, Čína, Austrália a Japonsko.



Indonézia, ktorá je hostiteľom summitu G20, uviedla, že tiež plánuje prispieť, pričom však nešpecifikovala výšku svojho daru.



"Tento nový špecializovaný fond je dôležitým nástrojom, ktorý pomôže krajinám s nízkymi a strednými príjmami lepšie sa pripraviť na globálne zdravotné krízy," povedal prezident Svetovej banky David Malpass. Dodal, že protipandemický fond môže pomôcť urobiť svet bezpečnejším.



Príspevky do fondu ohlásili aj nečlenské štáty G20, dodala agentúra AFP.